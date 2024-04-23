Independent: американская помощь не поспеет до российского наступления

Киев почувствовал облегчение после одобрения палатой представителей конгресса США дополнительной военной помощи стране после нескольких месяцев политической борьбы. Однако украинские военные опасаются российского наступления до прибытия новых партий вооружения и боеприпасов, пишет обозреватель The Independent Аскольд Крушельницкий.

Владимир Зеленский, командующий вооружёнными силами страны Александр Сырский и глава военной разведки Кирилл Буданов — все предсказали крупное наступление России, которое начнётся в мае или к июню. Однако среди украинских военных широко распространено мнение, что Россия не собирается ждать, пока поставки из США возобновятся в полном объёме. И они считают, что уже видят тому подтверждение: российские силы наращивают атаки на востоке Украины.

В Пентагоне отметили, что первые поставки из США могут поступить до конца апреля. США могут отправить вооружение, которое уже находится на базах их собственных вооружённых сил, дислоцированных в Европе, и пополнить его позже.

Впрочем, The Independent предупреждает, что сейчас Вооружённые силы Украины серьёзно ограничены в своей способности защищать 600-километровую линию фронта из-за нехватки боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, необходимых для отражения российских атак и обеспечения прикрытия своих войск.

При этом непрерывные атаки российских сил утомили украинских военных и привели к тяжёлым потерям. Более того, длительное отсутствие американской военной помощи и сокращение поставок подорвало моральный дух украинцев. Некоторые также встревожены безразличием, с которым они столкнулись в Вашингтоне.

«Мы знаем, что российские силы склонны к импульсивным решениям и могут принимать неожиданные планы. Поэтому предсказать, что они собираются предпринять, сложно, и вы должны иметь это в виду. Любая активизация российских атак усложнит нашу работу, и мы готовимся к любым неожиданностям. В то же время местные власти в течение последних месяцев строили новые и укрепляли существующие укрепления по всей линии фронта», — заявил представитель ВСУ капитан Дмитрий Плетенчук.