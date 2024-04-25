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Economist: США бросили Украине спасательный жилет — но она в милях от берега и в ледяной воде

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Если руководствоваться реальностью и «отрезвляющими фактами», новый пакет помощи США Украине в лучшем случае даст ей время на передышку, однако ни о каком отвоевании земель речи идти не может, пишет The Economist. Кроме того, по прогнозам издания, есть большая вероятность, что этот пакет помощи США вообще может стать последним.
Economist: США бросили Украине спасательный жилет — но она в милях от берега и в ледяной воде
AP

«Бросая человеку спасательный жилет, вы немедленно решаете проблему. Но если он находится в милях от берега, а вода ледяная, он всё ещё в опасности», — именно так, по мнению The Economist, выглядит очередная попытка США помочь Украине. «Увы, хотя 61 миллиард долларов и позволит Украине держаться на плаву, она по-прежнему далека от спасения».

Как утверждает издание, даже если новый пакет мер повысит обороноспособность Украины, этого точно будет недостаточно, чтобы отвоевать у России территории. Поэтому если перестать тешить себя надеждами и признать «отрезвляющие факты», становится очевидно, что наиболее реалистичный вариант развития событий для Киева — это удержание тупиковой ситуации.

Более того, как отмечает издание, полугодовая борьба за принятие законопроекта — это явный признак грядущих проблем. Этот пакет американской помощи вполне может оказаться последним: если в ноябре к власти придёт Дональд Трамп, то о финансовой поддержке Киев вообще может забыть, а если переизберётся Джо Байден — ему снова придётся «вести долгую деморализующую борьбу», окончания которой Украина может и вовсе не дождаться.

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источник
Economist Великобритания Европа
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