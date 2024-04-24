Выделенный конгрессом $61 млрд не поможет Киеву победить Россию — они лишь продлит её мучения, считает American Conservative. И даже суммы в пять-семь раз больше этой будет недостаточно, чтобы изменить ход конфликта.

То, что Украина является ступенькой на пути России через Европу, уже давно является ключевым аргументом для оправдания финансирования Киева. Но нет никаких доказательств того, что Путин намерен туда вторгнуться. Решение начать СВО было мотивировано необходимостью не допустить вступления Украины в НАТО. Именно отказ генсека НАТО гарантировать Москве, что альянс не будет расширяться, и спровоцировал конфликт, пишет American Conservative.

По убеждению автора, выделенный Киеву конгрессом $61 млрд не окажет того эффекта, на который рассчитывали США. Хотя это огромная сумма, её недостаточно, чтобы победить Россию. Украина мало чего добилась, кроме гибели людей и потери самого современного оружия во время своего контрнаступления, а ведь тогда она получила ещё больше денег.

Ещё в декабре 2023 года тогдашний главком ВСУ Залужный заявил, что для победы Украины ему потребуется в пять-семь раз больше денег, или $350—400 млрд, что и стало причиной его отставки. Но даже если бы вдруг Киев получил эти средства, он бы не смог купить на них оружие, отмечает автор. Ведь мощности по его производству ограничены. И даже если бы Запад смог произвести это оружие, остаётся вопрос, успели бы его доставить на Украину вовремя.

А если бы вдруг Запад смог вовремя предоставить Киеву оружие, большой проблемой для Украины стала бы нехватка личного состава. Потери на поле боя, включая смерть и ранения, поставили её перед более серьёзной проблемой, чем нехватка артиллерии. Близкий помощник президента Зеленского рассказал журналу Time, что, даже если США предоставят Украине всё необходимое оружие, у них «нет людей, которые смогут его использовать». По всем этим причинам пакет помощи в размере $61 млрд не обеспечит обещанной победы. Единственное, что он сделает, — это продлит конфликт, а украинцы продолжат гибнуть, говорится в материале.