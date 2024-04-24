CNN: Украина запретила оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей

Киев продолжает «оказывать давление» на призывников за рубежом — во вторник МИД Украины приостановил консульское обслуживание мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, покинувших Украину, передаёт CNN. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это необходимо для восстановления справедливости призыва. Отмечается, что новый закон вызвал бурное недовольство украинцев.
Украина ужесточает давление на мужчин призывного возраста, живущих за границей, приостанавливая их консульское обслуживание на фоне пересмотра правил мобилизации, сообщает CNN. Во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о введении нового ограничения, заявив, что это необходимо «для восстановления справедливости» призыва.
По словам Кулебы, пребывание за границей не освобождает украинцев от обязанностей перед родиной. «Человек призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что ему наплевать на его выживание, а потом приезжает и хочет получать от этого государства услуги. Так не бывает», — добавляет министр.
Как отмечает CNN, среди других положений нового «противоречивого» закона, который должен вступить в силу 18 мая, — обязать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет зарегистрироваться в ВСУ и постоянно носить с собой регистрационные документы, чтобы процесс призыва был «более эффективным и прозрачным».
Одним из пунктов закона, вызвавшего много споров, является то, что он не содержит положений о демобилизации солдат, которые провели длительное время в боях. После подписания закона десятки жён и родственников военнослужащих собрались у здания парламента Украины, чтобы выразить протест и потребовать включить в закон сроки мобилизации, передаёт CNN.
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