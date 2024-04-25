Welt: российские войска нацелились на центральный столп украинской обороны

Российские войска достигли прорыва примерно на 5 километров и заняли Очеретино неподалёку от Авдеевки. На Украине теперь обсуждают, как такое могло произойти. Как сообщает немецкий телеканал Welt, если российским военным удастся удержать свои позиции, это будет успехом, потому что Очеретино является центральным столпом украинской линии обороны и из него для российской армии откроется путь на западные регионы.

Кристоф Ваннер с нами на связи из Москвы. Говорят, русским удалось совершить значительный прорыв. Что об этом слышно с фронта на Украине?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Сейчас речь идёт, в первую очередь, о месте под названием Очеретино, которое находится неподалёку от Авдеевки, — всё это на востоке Украины. Это немного к северо-западу от Авдеевки, и там российским вооружённым силам действительно удалось добиться скачка или броска примерно на пять километров в западном направлении. Там они прорвались в Очеретино, в том числе в центр, где идут бои.

Важность этой деревни состоит в том, что она является центральным столпом в украинской линии обороны. Поэтому сейчас на Украине, конечно, много обсуждают, как такое могло произойти. И тут есть самые различные подозрения. Например, говорят о проблеме координации действий между бригадами, которые должны были держать там оборону при ротации. Также звучат обвинения в отсутствии дисциплины. Что точно там произошло, я сказать не могу. Но если русские смогут удержать Очеретино, это будет для них успехом, потому что тогда появляется возможность развивать атаки дальше на запад. И тогда в качестве целей могут быть обозначены такие места, как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск. Всё это тогда станет гораздо более реалистично для российских вооружённых сил.

И есть ещё одна горячая точка — это Часов Яр под Бахмутом, то есть чуть севернее. Там также ведутся ожесточённые бои в черте города, в частности русские наступают в микрорайоне Канал. И на юге Донецкой области также идут тяжёлые бои. Несколько дней назад русские заняли село Новомихайловка, и они пытаются пробить себе путь дальше на запад, чтобы взять дорогу, по которой ведётся снабжение украинских войск под Угледаром. Ситуация для украинцев сейчас острая, но теперь пойдут новые поставки оружия, новые деньги, и потому также новый оптимизм на Украине.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.