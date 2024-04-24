Обозреватель DT: нерешительность союзников Украины на Западе обеспечила России победу

Дополнительная военная помощь США позволит Украине стабилизировать линию фронта, но не перехватить инициативу, и уже зимой Запад больше не захочет тратить деньги на помощь Киеву, пишет в своей статье для The Daily Telegraph британский полковник в отставке Ричард Кемп. Свой прогноз Кемп объясняет значительным превосходством России в воздухе, а также в численности вооружённых сил.
Сочетание огромных потерь украинских войск и нехватки боеприпасов за время, пока конгресс США не мог договориться о выделении дополнительной военной помощи, позволили российским силам вновь перейти к наступлению и захватить инициативу во всей зоне боевых действий.
И сейчас, когда США наряду с Великобританией объявили о предоставлении значительных пакетов помощи, ВСУ смогут лишь стабилизировать линию фронта, но не перехватить инициативу и перейти в собственное наступление, пишет обозреватель The Daily Telegraph, британский полковник в отставке Ричард Кемп. Причинами тому Кемп называет превосходство России в воздухе и отсутствие у «уставшей от войны Украины» адекватной наземной противовоздушной обороны, а также необходимого числа войск.
Стоящие перед Киевом проблемы обозреватель называет «практически непреодолимыми». Дело в том, что Россия сконцентрирована на развитии оборонных отраслей производства и располагает огромными вооружёнными силами. По мнению Кемпа, если летом Москве удастся добиться значительных успехов и, возможно, взять под свой контроль второй по величине город Украины Харьков, зимой у Запада не будет желания тратить ещё больше денег на военную помощь стране.
На этом фоне, а также на фоне потенциальной неопределённости, связанной с выборами как в США, так и в Великобритании, полагает Кемп, конфликт Россия «завершит успешно благодаря отсутствию решительности у союзников Украины на Западе».
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