Spectator: отправка солдат на Украину не сулит Европе ничего хорошего

В последнее время образовался целый «блок стран», открытых для прямого европейского вмешательства в российско-украинский конфликт, пишет The Spectator. При этом находятся военные эксперты, которые уверяют, что риски сильно преувеличены. А некоторые политики и вовсе считают, что, проливая кровь на Украине, Европа докажет свою приверженность лучше, чем отправляя туда деньги и оружие. Однако всё не так просто, и отправка европейских солдат на помощь Киеву не принесёт желаемого результата.

В ближайшие дни британский премьер-министр Риши Сунак планирует посетить Польшу, чтобы обсудить Украину с Дональдом Туском, пишет The Spectator. В последнее время некоторые европейские политики всё чаще стали рассуждать на тему отправки своих войск на помощь Киеву, не упоминая, что это может спровоцировать третью мировую войну.

Военные аналитики также признают, что образовался целый «блок стран», открытых для прямого европейского вмешательства в российско-украинский конфликт. Первым стал президент Франции Макрон, который поднял этот вопрос ещё в феврале. Позже ему вторил министр иностранных дел Польши Сикорский, заявивший, что «не исключает» такой шаг.

При этом находятся эксперты, которые уверяют, что подобная интервенция не будет столь апокалиптична, как может показаться, сетует издание. Ведь если страны будут действовать от лица Европы, а не НАТО, то и статья 5 не будет приведена в действие. Более того, европейские солдаты, безусловно, не будут направлены в самое пекло для полномасштабной схватки с русскими.

Они остались бы вдалеке от фронта и этим дали бы понять, что не намерены начинать боевые действия. Их целью стала бы защита крупных городов вроде Киева на случай, если Россия серьёзно продвинется вперёд. По мнению тех же аналитиков, такой шаг помог бы высвободить большое количество украинских военных, которые как раз и будут переправлены на фронт.

Украинцы будут сражаться на востоке страны, а европейцы в это время могли бы усилить поддержку тылового звена. Это может включать в том числе и обучение украинских новобранцев, ремонт повреждённой техники или укомплектование батарей ПВО.

При этом рассуждающие так эксперты уверены, что в таком случае всё будет гладко, а риск обострения конфликта сильно преувеличен. По информации The Spectator, такое предложение уже получило восторженную поддержку бывшего военного атташе Великобритании в странах Балтии и бывшего советника Министерства обороны Украины Глена Гранта.

«Это очень хорошая идея, и западные страны тоже извлекли бы из неё ценные уроки, даже если бы это просто помогло с логистикой и обслуживанием. Если Украина начнёт проигрывать войну, нам всё равно придётся это сделать, поэтому мы только продвигаем её (эту идею. — ИноТВ) вперёд», — цитирует издание слова Гранта.

Однако всё не так просто, как это пытаются представить, констатирует The Spectator. В качестве примера приводится мнение Саймона Вудивисса, бывшего офицера британской армии, воевавшего в составе украинского международного легиона. Он сомневается, что присутствие европейских войск на Западной Украине высвободит достаточное количество молодых здоровых украинцев для передовой.

«В среднем парням, идущим на фронт, уже 43, и они — те, кто хочет сражаться. А те, кто остаётся позади, скорее всего, проявят меньше энтузиазма», — признаёт Вудивисс. Издание также не уверено, может ли вообще НАТО научить чему-то украинских солдат, учитывая, что ситуация на поле боя значительно изменилась из-за БПЛА. Да и не стоит забывать, как мало тактика натовских военных помогла в летнем наступлении ВСУ.

Тот же Вудивисс сомневается также, что европейцы могли бы взять на себя такие закулисные задачи, как логистика и закупки. По его словам, украинские системы снабжения работают в каких-то непонятных хаотичных ритмах и это легло ввергло бы обычного европейца в панику.

И конечно, не стоит забывать про самый главный вопрос. Что произойдёт, когда в Европу направятся мешки с трупами, интересуется издание. В случае присутствия на Украине европейские войска станут законной целью для российских ракет, причём они не будут попадать под защиту 5-й статьи.

Но такой вариант, оказывается, не беспокоит Глена Гранта. Он заявил, что любое европейское правительство, оказывающее помощь Киеву, должно будет смириться с возможной гибелью людей, потому что в данном случае выгоды перевешивают риски. Грант уверен, что, проливая кровь своих граждан, Европа продемонстрирует свою приверженность лучше, чем отправляя деньги или оружие.

Однако, напоминает The Spectator, в наше время европейские страны отвыкли от военных жертв. Даже в ходе западной кампании в Афганистане большинство европейских стран-участниц потеряли не более 50 человек. Поэтому если представить, что европейские потери на Украине начнут исчисляться сотнями или тысячами, то призывы к выводу войск станут расти в геометрической прогрессии.

Издание уверено, что достаточно одной европейской нации сделать шаг назад — и вся остальная конструкция посыпется.