В преддверии выборов в Европарламент Макрон старается завлечь избирателей жёсткой позицией по Украине, однако пока такая стратегия даёт обратный эффект, рассказывает Le Monde. Больше половины французов поддержат партии, которые намерены не допустить обострения отношений с Россией и начать переговоры.
За два месяца до выборов в Европарламент опросы неумолимо показывают, что коалиция Макрона на десять пунктов отстаёт от ультраправого Национального объединения, пишет Le Monde. Президентский блок пытается сделать из Украины одну из ключевых тем избирательной кампании, однако пока этого недостаточно для привлечения избирателей.
Напротив, такая стратегия оживила пророссийские партии, которые в основном отмалчивались после начала СВО. В Нацсобрании за двусторонний договор безопасности между Францией и Украиной выступило 372 депутата, Нацобъединение воздержалось, а 99 коммунистов и представителей «Непокорной Франции» (LFI) проголосовали против.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину позволили Нацобъединению и LFI обвинить президента в разжигании войны. Перспектива переброски французских солдат серьёзно беспокоит общественное мнение: почти половина избирателей готова поддержать партии, которые намерены прежде всего не допустить обострения отношений с Россией и начать переговоры по Украине.
Как объясняет политолог из Института Жака Делора Тьерри Шопен, наиболее скептически настроенный по отношению к ЕС электорат больше всего возражает против помощи Киеву, поэтому неудивительно, что стратегия Макрона не сработала. По словам эксперта, украинский конфликт больше всего волнует Прибалтику и Центральную Европу, а французы — одни из самых ярых критиков расширения Евросоюза.
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