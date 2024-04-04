Воинственные слова Макрона о возможной отправке войск на Украину не только не повысили имидж Франции, но и продемонстрировали нестабильность его президентства, заявил в интервью La Dépêche специалист по современным кризисам и конфликтам Паскаль ле Потрема. По его словам, таким образом главы государств пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем, однако другие страны не поддержали призыв Макрона, поэтому он отказался от этой стратегии.

Вместо того чтобы повысить имидж Франции, агрессивный и неосторожный призыв Макрона к военной мобилизации Европы создал ощущение нервозности и нестабильности от его президентства, рассказал в интервью La Dépêche историк и специалист по современным кризисам и конфликтам Паскаль ле Потрема. Он объясняет, что главы государств склонны отвлекать внимание населения от внутренних проблем с помощью международных вопросов.

Эксперт указал, что поставки оружия уже означают вовлечённость Запада в украинский конфликт, хотя он это отрицает, однако прямое участие западных войск — совсем другое дело. Вот почему слова Макрона вызвали бурную реакцию со стороны европейских лидеров, которые совсем не желали отправлять солдат на Украину.

В итоге во время поездки в Бразилию президент Франции резко поменял стратегию и заявил, что готов к переговорам с Россией. Единственное, что удостоилось похвалы Паскаля ле Потрема, — это позиция Макрона после теракта в Москве, когда он напомнил о единстве стран в борьбе с ИГИЛ* и его ответвлениями.