Le Figaro: Макрон в Бразилии — романтические кадры, но сплошные разногласия

Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Бразилию, но за красивыми фотографиями, на которых он запечатлён с бразильским президентом Лула да Силвой, стоят множественные разногласия, пишет Le Figaro. В частности, их позиции расходятся по вопросам конфликта на Украине и соглашения о свободной торговле в Латинской Америке.

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Бразилию, где его принял лидер страны Лула да Силва. На совместной фотографии президенты улыбаются, сидя в лодке, которая доставила их ко входу в леса Амазонки. Как пишет Le Figaro, СМИ тут же сравнили эти кадры с романтическим фильмом «Ла-Ла Ленд» или со свадебной церемонией.

Но за этими фотографиями стоят разногласия, которые разделяют две страны, отмечает автор статьи. Кроме того, для самого Макрона этот визит проходит в контексте грядущих выборов в Европарламент. Для Парижа Бразилия с момента возвращения Лулы к власти стала главной точкой соприкосновения со странами глобального Юга, которые, несмотря на свои различия, сходятся в недоверии к Западу.

Однако совместная пресс-конференция Макрона и Лулы выявила разногласия между ними по вопросу Украины и отношений с Россией, отмечает автор статьи. Так, лидер Бразилии считает, что ответственность за войну на Украине лежит на обеих сторонах. Он не исключает приглашения Владимира Путина на следующую встречу G20, которую он планирует провести в ноябре в Рио-де-Жанейро. Макрон же надеялся на иную позицию, тем более что он хочет поставить украинский вопрос в центр своей европейской предвыборной кампании.

Ещё одним поводом для разногласий стал договор о свободной торговле в Южной Америке — Меркосур. Макрон даже грозится запретить ввоз в Европу латиноамериканской продукции, не отвечающей экологическим требованиям. Это связано с тем, что фермеры опасаются конкуренции со стороны латиноамериканцев.

Макрон вскользь напомнил, что он также является президентом государства, которое тоже находится на Амазонке. Но по факту Франция туда никаких денег не вливает, а лишь намерена привлекать инвестиции в регион, отмечает автор статьи. Французская Гайана — заморская территория, которая считается самой бедной во Франции после Майотты, и там Макрона принимали с безразличием и враждебностью, отмечает издание. Местные жители страдают от отсутствия безопасности и незаконной торговли золотом, наркотиками. «Увеличительное зеркало французской преступности», — так называет Гайану автор статьи.