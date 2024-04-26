Военный эксперт: Столтенберг слишком оптимистичен — у Украины нет шанса на победу даже с новой помощью от США

Йенс Столтенберг, реагируя на помощь для Украины из США, заявил, что благодаря ей Киев может победить. Немецкий военный эксперт Густав Грессель более осторожен в оценках: в эфире ZDF он указывает, что для победы Киев должен снова идти в наступление, а новый пакет помощи из Вашингтона не даёт ей для этого основания. Он позволит ей обороняться, но недостаток солдат у ВСУ и нехватка боекомплекта остаются — Россия сохраняет преимущество над Украиной.

Господин Грессель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Берлине по поводу этой новой военной помощи заявил, цитирую: «Для Украины ещё не поздно победить». Если я правильно вас слушал, то вы несколько более осторожно относитесь к оптимизму, который сформулировал сегодня господин Столтенберг, верно?

ГУСТАВ ГРЕССЕЛЬ, военный эксперт Европейского совета по международным отношениям: Да, естественно. То есть для победы в этом смысле Украине пришлось бы перехватить инициативу и снова атаковать. А это... это даже при такой помощи пока далеко от возможного. Проблема в том, что нехватка артиллерийских боеприпасов также привела к увеличению потерь личного состава в украинской армии.

Сейчас Украина, хотя бы по причине прежних потерь, не особенно благословлена персоналом. Мобилизация, дальнейшая мобилизация, только начинается сейчас. Для того чтобы люди были выучены, потребуется время. Так что в очень шаткой ситуации... в этой очень шаткой ситуации это (помощь от США. — ИноТВ), конечно, хорошее подспорье для компенсации этих недостатков, но это ещё не переломный момент, в котором Украина сейчас получит преимущество над российской армией. Это (помощь от США. — ИноТВ) снимет с неё напряжение, даст возможность защитить себя и выжить, но, конечно, к сожалению, ничего большего, чем это.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.