Благодаря американской поддержке украинская армия сможет продолжить борьбу, но в её победу почти никто не верит, рассказывает CNBC. Условия перемирия вызывают разногласия у Киева и его союзников, а дополнительная помощь США зависит от исхода президентских выборов.
Дополнительная американская помощь позволит Киеву продолжить борьбу в краткосрочной перспективе, однако скорая победа маловероятна, пишет CNBC. По словам украинского военного эксперта Александра Мусиенко, многое зависит от того, как выделенные $61 млрд и купленное на них вооружение изменят ситуацию на фронте, а также от объёма поддержки, которую предоставят США после президентских выборов.
Само представление о «победе» и способах её достижения приводит к разногласиям между Украиной и её союзниками. Формально Киев по-прежнему хочет вернуть все территории, занятые Россией с 2014 года, но мало кто верит, что в ближайшее время это возможно.
Новый пакет помощи сделал администрацию Зеленского несговорчивой, а российская армия вряд ли добровольно покинет страну. Эксперты отмечают, что растёт число украинцев, готовых пойти на уступки ради мира, поэтому позже в этом году могут начаться обсуждения других вариантов соглашения сторон.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением определить министерство, которое будет нести ответственность за реализацию в России демографической политики и вопросов поддержки семей.
Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин в беседе с RT рассказал, что на курс рубля сейчас влияют проинфляционные факторы.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по зданию в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, с крыши которого украинские войска запускали беспилотники.
В Северо-Восточном административном округе между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово появится новый мост и реконструируют участок улицы, сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по военнослужащим украинской армии, прячущимся в жилых домах в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Замглавы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв высоко оценил подготовку кинологов ведомства к предстоящим соревнованиям по профессиональному многоборью. Он посетил Кинологический центр дивизии имени Ф.Э. Дзержинского по поручению директора генерала армии Виктора Золотова.
Все попытки стран Запада добиться стратегического поражения России на Украине не имеют перспектив, спецоперация эффективно продолжается, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании коллег из стран — участниц ШОС.
Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков внёс в ГД на рассмотрение законопроект, подразумевающий предоставление губернаторам регионов полномочий продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона.
На выездном заседании в Мариуполе Следственный комитет России заочно предъявил обвинения ряду украинских политиков в преступлениях против мира и человечности. В числе обвиняемых — экс-председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман, уточняет ведомство.