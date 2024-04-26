CNBC: победа Украины маловероятна, несмотря на помощь США

Благодаря американской поддержке украинская армия сможет продолжить борьбу, но в её победу почти никто не верит, рассказывает CNBC. Условия перемирия вызывают разногласия у Киева и его союзников, а дополнительная помощь США зависит от исхода президентских выборов.

Дополнительная американская помощь позволит Киеву продолжить борьбу в краткосрочной перспективе, однако скорая победа маловероятна, пишет CNBC. По словам украинского военного эксперта Александра Мусиенко, многое зависит от того, как выделенные $61 млрд и купленное на них вооружение изменят ситуацию на фронте, а также от объёма поддержки, которую предоставят США после президентских выборов.

Само представление о «победе» и способах её достижения приводит к разногласиям между Украиной и её союзниками. Формально Киев по-прежнему хочет вернуть все территории, занятые Россией с 2014 года, но мало кто верит, что в ближайшее время это возможно.

Новый пакет помощи сделал администрацию Зеленского несговорчивой, а российская армия вряд ли добровольно покинет страну. Эксперты отмечают, что растёт число украинцев, готовых пойти на уступки ради мира, поэтому позже в этом году могут начаться обсуждения других вариантов соглашения сторон.