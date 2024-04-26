Минобороны США планирует заключить договоры по поставке оружия и техники для Украины на сумму порядка $6 млрд. Но на выполнение контрактов может уйти несколько лет, поскольку в рамках этой инициативы Пентагон не собирается использовать собственные запасы.
Минобороны США собирается подписать контракты на поставку оружия и техники ВСУ на сумму порядка $6 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, средства борьбы с дронами и ракеты «воздух — воздух» для истребителей, сообщает Politico.
Но весьма вероятно, пройдёт несколько лет, прежде чем Киев получит это вооружение. Ведь деньги на него выделяются в рамках инициативы Пентагона, которая предусматривает заключение договоров с американскими оборонными фирмами на производство новой техники, а не использование уже имеющихся американских запасов, поясняет издание.
Между тем украинская армия продолжает сталкиваться с противником, который превосходит её по вооружению и численности. Российские войска выпускают до 10 артиллерийских снарядов на каждый выпущенный снаряд ВСУ, в то время как запасы Киева истощаются, отмечает Politico.
Выставка трофейной техники из зоны СВО на Поклонной горе с подбитыми натовскими боевыми машинами вызовет большой интерес у всех россиян, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не знает, планирует ли Владимир Путин посетить мероприятие.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт возможности «спасти цивилизацию» и восстановить господство консерватизма, а также готов работать с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением определить министерство, которое будет нести ответственность за реализацию в России демографической политики и вопросов поддержки семей.
Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин в беседе с RT рассказал, что на курс рубля сейчас влияют проинфляционные факторы.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по зданию в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, с крыши которого украинские войска запускали беспилотники.
В Северо-Восточном административном округе между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово появится новый мост и реконструируют участок улицы, сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по военнослужащим украинской армии, прячущимся в жилых домах в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Замглавы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв высоко оценил подготовку кинологов ведомства к предстоящим соревнованиям по профессиональному многоборью. Он посетил Кинологический центр дивизии имени Ф.Э. Дзержинского по поручению директора генерала армии Виктора Золотова.
Все попытки стран Запада добиться стратегического поражения России на Украине не имеют перспектив, спецоперация эффективно продолжается, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании коллег из стран — участниц ШОС.
Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков внёс в ГД на рассмотрение законопроект, подразумевающий предоставление губернаторам регионов полномочий продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона.