Минобороны США планирует заключить договоры по поставке оружия и техники для Украины на сумму порядка $6 млрд. Но на выполнение контрактов может уйти несколько лет, поскольку в рамках этой инициативы Пентагон не собирается использовать собственные запасы.

Минобороны США собирается подписать контракты на поставку оружия и техники ВСУ на сумму порядка $6 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, средства борьбы с дронами и ракеты «воздух — воздух» для истребителей, сообщает Politico.

Но весьма вероятно, пройдёт несколько лет, прежде чем Киев получит это вооружение. Ведь деньги на него выделяются в рамках инициативы Пентагона, которая предусматривает заключение договоров с американскими оборонными фирмами на производство новой техники, а не использование уже имеющихся американских запасов, поясняет издание.

Между тем украинская армия продолжает сталкиваться с противником, который превосходит её по вооружению и численности. Российские войска выпускают до 10 артиллерийских снарядов на каждый выпущенный снаряд ВСУ, в то время как запасы Киева истощаются, отмечает Politico.