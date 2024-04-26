Associated Press Оригинал

ВСУ прячут «абрамсы» с поля боя, чтобы их не отобрала Россия

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Украина отвела от линии фронта предоставленные США боевые танки Abrams M1A1, сообщает Associated Press. Из-за российских беспилотников им стало слишком сложно действовать, не будучи обнаруженными или подвергнутыми атаке, сообщили агентству два американских военных чиновника.
ВСУ прячут «абрамсы» с поля боя, чтобы их не отобрала Россия
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Российские разведывательные дроны быстро обнаруживают танки, что существенно усложняет Киеву задачу по их защите от российских ракет и боевых дронов. Агентство напоминает, что в результате российских атак Украина уже потеряла пять из 31 танка, переданного Америкой.

В данный момент на украинском фронте «нет такой открытой местности, по которой можно просто проехать, не опасаясь обнаружения», заявил на условиях анонимности журналистам в четверг высокопоставленный представитель оборонного ведомства.
 
На сегодняшний день танки перемещены с передовой, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, заявили заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и третий представитель оборонного ведомства, подтвердивший факт перемещения на условиях анонимности.
 
«Если подумать о том, как развиваются боевые действия, то массированная бронетехника в условиях повсеместного распространения беспилотных летательных аппаратов может оказаться под угрозой», — подчеркнул Грейди в интервью AP на этой неделе, добавив, что танки по-прежнему важны.
 
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источник
Associated Press США Северная Америка
теги
беспилотник вооруженный конфликт Россия США танк Украина
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