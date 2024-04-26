DT: «неприкрытое воровство» — конфискуя российские активы, Запад подорвёт доверие всего мира

Если США и ЕС всё же решатся арестовать российские активы, они в очередной раз продемонстрируют своё лицемерие и нарушат свои же правила, считает The Daily Telegraph. Какими бы благими намерениями ни руководствовался Запад, это действие будет преступлением, которое заставит другие страны взглянуть на «высокоморальный» Запад с другой стороны.
Как бы Западу ни хотелось оправдать конфискацию российских активов и выставить это благородным поступком ради спасения Украины, это всё равно будет «актом неприкрытого воровства», утверждает The Daily Telegraph. Если Запад всё-таки решится на такой шаг, это станет огромной ошибкой, которая подорвёт к нему доверие не только со стороны России, но и со стороны всего остального мира.
«Если вы собираетесь претендовать на высокие моральные принципы, важно быть последовательным», — советует британское издание. Так или иначе, это российские деньги, а их конфискация создаст для Запада «крайне неудачный прецедент» и в дальнейшем заставит другие страны дважды подумать, прежде чем размещать свои деньги в США или ЕС.
«Запад легкомысленно пренебрегает своими собственными правилами, когда ему это выгодно, и при этом читает другим лекции о том, что они должны их соблюдать. Если Запад может так поступать с Россией, то он может так поступать с кем угодно», — предупреждает DT.
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