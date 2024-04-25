АР: США не станут конфисковывать российские активы без согласия G7 и ЕС

Подписанный президентом Джо Байденом закон о дополнительной военной помощи Киеву среди прочего позволяет Вашингтону конфисковать замороженные в США российские активы и использовать их в интересах Украины, сообщает Associated Press. Однако маловероятно, что США будут действовать без согласия G7 и Европейского союза, которые до сих пор отказывались изымать в пользу Украины российские суверенные активы.

Закон о дополнительной военной помощи Украине, подписанный президентом Джо Байденом, также позволяет администрации арестовывать замороженные в США российские активы и использовать их в интересах Украины. Как отмечает Associated Press, это может означать выделение Киеву ещё около $5 млрд помощи из средств российского Центрального банка.

Замороженные активы обездвижены, и Россия не может получить к ним доступ, однако они по-прежнему принадлежат ей. В то время как правительства, как правило, могут без труда заморозить имущество, конфисковать его намного сложнее: это требует дополнительного уровня судебной процедуры, в том числе подготовки юридической основы и вынесения решения в суде.

Новый закон требует от президента и министерства финансов начать поиск российских активов в Соединённых Штатах в течение 90 дней и отчитаться об этом конгрессу в течение 180 дней. Через месяц после этого президенту будет позволено «изымать, конфисковывать, передавать или арестовывать» любые российские государственные активы в пределах юрисдикции США.

Впрочем, пишет новостное агентство, маловероятно, что США будут действовать без согласия других членов G7 и Европейского союза. Так, закон гласит, что «любые усилия Соединённых Штатов по конфискации и перепрофилированию российских суверенных активов» должны предприниматься совместно с союзниками.

При этом власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и доллару и вызвать ответные меры со стороны России. Конфискация активов России может побудить такие страны, как Китай — крупнейшего держателя облигаций США — решить, что хранить свои резервы в долларах небезопасно.

В начале апреля председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что конфискация российских активов «требует очень тщательного рассмотрения» и может «нарушать международный правовой порядок».

В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что этот вопрос станет важной темой на встрече лидеров стран G7 в Италии в июне.