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Le Figaro: Европа «может умереть», предупредил Макрон

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Европейцам пора осознать, что Старый Свет — «смертен и может умереть», заявил в своей программной речи в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Le Figaro, Макрон отметил, что выживание Европы будет зависеть от жителей континента, но им нужно действовать быстро, а иначе Старый Свет уже к концу следующего десятилетия останется на обочине.
Le Figaro: Европа «может умереть», предупредил Макрон
AP

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил европейцев, что Старый Свет может погибнуть — и его выживание зависит от того, какой выбор они сделают, сообщает Le Figaro.

«Посыл, который я сегодня хочу донести, прост, — заявил Макрон, выступая в Сорбонне с речью, посвящённой европейской политике его правительства. — Поль Валери вскоре после Первой мировой войны заявил, что мы теперь знаем, что наши цивилизации смертны. Сегодня же мы должны осознать тот факт, что Европа — смертна, она может умереть».
 
«Зависит здесь всё исключительно от того, что выберем мы, но этот выбор нужно делать прямо сейчас», — предупредил французский лидер, отметив, что уже к концу следующего десятилетия Старый Свет столкнется «с огромным риском оказаться ослабленным, а то и полностью оттеснённым от дел». 
 
Как подчеркнул Макрон, Европа оказалась «в окружении» со стороны  региональных держав, а европейские либерально-демократические ценности всё чаще подвергаются критике и сомнениям.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
безопасность геополитика Европа оборона Франция Эммануэль Макрон
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