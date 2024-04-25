Le Figaro: Европа «может умереть», предупредил Макрон

Европейцам пора осознать, что Старый Свет — «смертен и может умереть», заявил в своей программной речи в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Le Figaro, Макрон отметил, что выживание Европы будет зависеть от жителей континента, но им нужно действовать быстро, а иначе Старый Свет уже к концу следующего десятилетия останется на обочине.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил европейцев, что Старый Свет может погибнуть — и его выживание зависит от того, какой выбор они сделают, сообщает Le Figaro.

«Посыл, который я сегодня хочу донести, прост, — заявил Макрон, выступая в Сорбонне с речью, посвящённой европейской политике его правительства. — Поль Валери вскоре после Первой мировой войны заявил, что мы теперь знаем, что наши цивилизации смертны. Сегодня же мы должны осознать тот факт, что Европа — смертна, она может умереть».

«Зависит здесь всё исключительно от того, что выберем мы, но этот выбор нужно делать прямо сейчас», — предупредил французский лидер, отметив, что уже к концу следующего десятилетия Старый Свет столкнется «с огромным риском оказаться ослабленным, а то и полностью оттеснённым от дел».

Как подчеркнул Макрон, Европа оказалась «в окружении» со стороны региональных держав, а европейские либерально-демократические ценности всё чаще подвергаются критике и сомнениям.