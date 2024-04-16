Bloomberg: Макрон продолжает попытки стать военным лидером Европы — но к нему не прислушиваются

Последние события показывают, что воинственная риторика Эммануэля Макрона, который давно призывает европейцев озаботиться собственной безопасностью, оправданна. Тем не менее французскому президенту пока не удаётся завоевать авторитет в военной сфере ни в Европе, ни даже в своей стране, констатирует Bloomberg.

«Враждебный новый мир», о котором уже давно предупреждает европейцев Эммануэль Макрон, быстро становится явью, однако французскому лидеру до сих пор не удаётся убедить своих партнёров в том, что он всё это время был прав, пишет Bloomberg.

Очередным «мрачным» свидетельством того, что Макрон мыслит в верном направлении, стала беспрецедентная по масштабам и сути атака Ирана по территории Израиля. Между тем хотя Франция и приняла участие в отражении иранского удара, подчеркнув тем самым свою ключевую роль в военной стратегии ЕС, Париж наталкивается на серьёзную проблему: французскому президенту до сих пор не удалось мобилизовать ни население своей страны, ни её экономический и военный потенциал, заручившись их поддержкой, — а потому у него не получается подкрепить свою риторику таким объёмом «жёсткой силы», который был бы под стать угрозам, возникающим перед Францией и всей Европой, констатирует обозреватель Bloomberg.

Заявления Макрона, который в последнее время нередко производит впечатление непоследовательного политика, вызывают недоумение, а порой и опасения не только у французского силового истеблишмента, но и у союзников Парижа, продолжает автор. Так, его теперь уже знаменитые слова о том, что Франция не может исключать отправку войск на Украину, которые, по идее, должны были создать «стратегическую неопределённость» и заставить Кремль гадать о планах Европы, были практически сразу же публично опровергнуты Берлином, что тут же подорвало намерения президента.

Авторитет Франции в военной сфере не усиливают и объективные факты, говорится в материале Bloomberg. Так, численность личного состава ВС страны не превышает 200 тыс. (против 1,15 млн у России), и в прошлом году они зафиксировали существенный недобор новобранцев — вместо 16 тыс. на военную службу удалось привлечь лишь 13 тыс.. Кроме того, при всех призывах Макрона помогать Украине собственный вклад Парижа в помощь Киеву не так уж и велик: в общей сложности французские власти выделили на неё меньше €2 млрд, тогда как Германия — €22 млрд. Это порождает у немцев весьма критичный настрой к позиции Парижа, которую в правительстве Германии называют не иначе как «галльским позёрством».

В прошлом месяце макроновский министр обороны потребовал от предприятий ВПК нарастить производство вооружений и боеприпасов для Украины, пригрозив самым нерасторопным компаниям конфискацией активов, напоминает Bloomberg. Публичная порка в исполнении министра привела сектор в замешательство: там считают, что и так работают на пределе возможностей, и опасаются, что, несмотря на обещания Макрона уберечь военные бюджеты от сокращений, финансовые потоки в конечном счёте обмелеют из-за фискальной политики правительства.

Наконец, во французском обществе постепенно воцаряется антивоенный настрой: тогда как сразу после начала российской операции на Украине за оказание Киеву помощи выступали 82% граждан страны, сейчас их доля не превышает 58%, а кроме того, подавляющее большинство респондентов высказываются категорически против отправки на Украину войск, пишет Bloomberg.