После одобрения в конгрессе пакета помощи Украине на Западе зазвучали торжествующие голоса, но никакого триумфа тут нет, считает обозреватель Responsible Statecraft Джордж Биб. По его мнению, у Вашингтона нет долгосрочной стратегии, а без неё этот пакет помощи — пустая трата денег и украинских жизней.
Если бы в Вашингтоне намеренно разрабатывали формулу уничтожения Украины, она бы очень напоминала пакет помощи, принятый конгрессом на этой неделе, пишет обозреватель Responsible Statecraft Джордж Биб.
Автор не разделяет триумфальных настроений по поводу этого пакета помощи: «Этот пакет включает в себя достаточно военной и экономической поддержки, чтобы поддержать надежды Киева еще несколько месяцев, но ни в коем случае не достаточно для победы над российскими войсками».
По мнению Биба, такой пакет помощи имел бы какой-то смысл, если бы вместе с ним была какая-то долгосрочная стратегия. Но её нет. Есть лишь вопросы. Намерен ли Белый дом вести переговоры после выборов? Действительно ли он верит в успех ВСУ, особенно с учётом провала контрнаступа, когда у Киева было больше войск и оружия? Или же США намерены долгие годы поддерживать киевский режим в надежде, что Россия проиграет Украине, которая беднее и меньше по размерам?
«Без ответов на эти вопросы новая помощь — это расходы, на которые нет последовательного плана, как сделать их эффективными. Это делает её формулой продления, а не прекращения войны. Она почти гарантирует, что Украина продолжит бросать свои истощающиеся людские резервы на войну, которую она не может выиграть и которая наносит всё больший ущерб инфраструктуре Украины и её перспективам на будущее процветание. Это будет равносильно как пустой трате денег, так и, что ещё более тревожно, пустой трате украинских жизней», — пишет Биб.
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