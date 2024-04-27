Forbes: ВСУ в безвыходной ситуации после прорыва России у Очеретино

13:53
СК: вынесен приговор напавшим на Российский центр науки и культуры в Киеве
Суд приговорил семерых украинцев, участвовавших 17 февраля 2018 года в нападении на Российский центр науки и культуры, к различным срокам тюремного наказания заочно. Об этом сообщает Следственный комитет России.
13:52
Путин заявил о росте доходов бюджета России
Российский лидер Владимир Путин заявил о росте доходов бюджета страны.
13:51
Президент РПЛ: надеюсь, Промес сможет играть в футбол
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
13:48
Путин допустил рост ВВП на уровне более 3% по итогам года
Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам 2024 года рост ВВП составит более 3%.
13:40
Путин констатировал замедление инфляции в России
Президент России Владимир Путин заявил о замедлении инфляции в стране.
13:36
MD: «Барселона» не продаст Ямала в ПСЖ даже за €200 млн
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямала, провёл встречу с руководством «Пари Сен-Жермен» по поводу возможного перехода своего клиента.
13:36
СК России потребовал отправить в СИЗО 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Следственный комитет России потребовал арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова.
13:30
Гастроэнтеролог Белоусов заявил о вреде шашлыка для детей
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.
13:30
В Москве на Портале поставщиков провели более 150 тысяч закупок с начала года
В Департаменте экономической политики и развития Москвы рассказали о проведении более 150 тыс. закупок на Портале поставщиков с начала 2024 года.
13:30
Половина россиян ассоциируют дачу с работой в огороде
Новое исследование показало, что почти половина россиян (49%) ассоциируют дачу с работой на грядках, физическим трудом, натуральными фруктами, овощами и ягодами.
13:29
Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под прямым давлением Лондона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти отказались от стамбульских переговоров под прямым давлением британской стороны.
13:24
Участие Джикии в матче с «Локомотивом» остаётся под вопросом
Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о готовности своего клиента принять участие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
13:14
Минобрнауки: 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнёрами
Министерство науки и высшего образования России заявило, что все 12 университетов, которые имели полномочия проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами.
13:14
Медведев предложил ответить на конфискации США взысканиями на имущество
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
13:10
Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).
12:58
Медведев: Россия не сможет симметрично ответить на закон США о конфискации
Россия не сможет симметрично ответить на американский закон о конфискации российских активов, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
12:52
Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом.
12:52
Гладков: пять человек пострадали из-за удара БПЛА ВСУ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять мирных жителей, в том числе один подросток, получили ранения в регионе при атаке украинского дрона.
12:48
Врио главы Кургана Аргышева ушла в отставку
Врио главы Кургана Анастасия Аргышева подала в отставку по собственному желанию, пост займёт директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова.
12:46
В России появится стратегия развития подшипниковой промышленности
Председатель Союза производителей подшипников Алексей Кулешов рассказал о разработке стратегии развития подшипниковой промышленности.
12:45
Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 34 388
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 34 388, информирует Министерство здравоохранения анклава.
12:43
На Ямале рассказали о поддержке оленеводческих предприятий
В Ямало-Ненецком автономном округе шесть оленеводческих хозяйств получат губернаторскую субсидию.
12:43
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром и ветчиной
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рекомендовала не сочетать яйца с сыром, ветчиной или мясом.
12:43
Минниханов анонсировал инаугурацию Путина 7 мая
Глава Татарстана Рустам Минниханов анонсировал инаугурацию президента России Владимира Путина на 7 мая.
12:37
Мостовой не считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
12:35
Сенатор Цеков предупредил об ответе на попытку НАТО вторгнуться в Белоруссию
Сенатор Совета Федерации России Сергей Цеков заявил в эфире радио «Спутник в Крыму», что попытки войск НАТО вторгнуться в Белоруссию не останутся без ответа и приведут к соединению белорусской территории и Калининградской области.
12:30
Песков прокомментировал отказ Бельгии от признания обмена активами с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ властей Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов помешает процессу.
12:29
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом
Никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:26
Автоблогер Епищенко предупредил о способах обмана при покупке машины
Автоблогер Алексей Епищенко рассказал о распространённых способах обмана при покупке машины.
12:25
В Москве врачи спасли пациента в критическом состоянии от разрыва аорты
Врачи флагманского центра имени О.М. Филатова спасли пациента в критическом состоянии — провели протезирование и эндопротезирование аорты при её расслоении и риске разрыва, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
12:25
Собянин заявил о победе столичных проектов на премии «Умный город»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных проектах, получивших награды национальной премии «Умный город».
12:23
Степанова назвала гонку в гору развлечением для отдыхающих
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о гонке в гору в рамках финала Кубка России в Кировске.
12:23
В Кремле заявили, что выступают за контакты Баку и Еревана на фоне протестов
Москва выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о протестах в Тавушской области.
12:20
Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал совещание президента России Владимира Путина по экономическим вопросам сегодня, 27 апреля.
12:17
В Крыму началась всероссийская акция «Георгиевская лента»
В правительстве Крыма заявили о старте всероссийской акции «Георгиевская лента».
12:16
Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту убийства мужчины подростком
В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура организовала проверку по факту убийства мужчины подростком в Нижневартовске.
12:10
Самолёт Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
Самолёт Finnair рейса AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в Эстонии из-за помех GPS.
12:09
Бах рассказал, в каком случае российских спортсменов могут дисквалифицировать с ОИ
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, какие действия российских спортсменов могут привести к их дисквалификации на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
12:04
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на начало мая.
11:57
Посла России вызовут в МИД Италии из-за решения по активам Ariston Thermo Group
Российского посла Алексея Парамонова вызовут в МИД Италии для объяснений решения властей России о передаче российских активов итальянской Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».
11:53
Комиссия в Оренбуржье признала подлежащими сносу 1745 затопленных домов
Комиссия по оценке жилья в Оренбургской области признала подлежащими сносу 1745 затопленных домов.
11:51
Митрофанов: возвращение фанатов на трибуны будет мудростью с их стороны
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал бойкот некоторых фанатов матчей чемпионата.
11:51
Синоптик Позднякова: к вечеру погода в Москве «успокоится»
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что к 17:00 можно ожидать, что погода в Москве «успокоится».
11:43
СК возбудил дело после призывов 16-летнего подростка к пропаганде терроризма
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма.
11:39
В аэропорту Внуково опровергли информацию об эвакуации
В аэропорту Внуково опровергли RT сведения об эвакуации из-за угрозы взрыва.
11:36
Голкипер Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с вратарём команды Тимуром Биляловым.
11:33
Российский снайпер Дым: ВСУ отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам
Российский снайпер с позывным Дым рассказал, что украинские военнослужащие отрубают руки погибшим на фронте «сослуживцам»-афроамериканцам.
11:30
СК Армении завёл уголовное дело после видео с военными на протесте у границы
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на фоне распространения в сети видео с военными, где они участвуют в протестах против делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавушской области.
11:23
Близкий друг Уткина: у него были мысли о самоубийстве
Витя Кравченко, друг комментатора Василия Уткина, подтвердил, что журналиста посещали мысли о самоубийстве.
11:21
Минцифры России предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт
В Минцифры России предложили новые правила для иностранцев и лиц без гражданства при покупке сим-карт.