После прорыва обороны к западу от Авдеевки украинские войска вынуждены отступать, сообщает Forbes. Пока в Киеве ищут виноватых, Россия благодаря цепной реакции может значительно продвинуться на этом направлении.

Истощённые украинские бригады у деревни Очеретино оказались в безвыходной ситуации из-за наступления российской армии, пишет Forbes. Спустя неделю после прорыва к западу от Авдеевки стало очевидно, что Украине придётся уступить несколько населённых пунктов.

Однако настоящая опасность в том, что оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Таврия» будет вынуждена отступить ради сокращения потерь за новую оборонительную линию. При плохом исполнении такое отступление даст России возможность удвоить число атак на этом направлении и добиться второго, третьего и четвёртого прорыва, которые по цепной реакции могут привести к более масштабным потерям.

В Киеве между тем бурно спорят, почему противнику удалось прорвать линию обороны в прошлые выходные. Некоторые обвиняют 115-ю механизированную бригаду, другие указывают, что ей не хватает оружия и боеприпасов, а Россия умело пользуется преимуществом своих артиллерии и авиации.