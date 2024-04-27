LCI: неделя без выстрела — артиллерии ВСУ не хватает снарядов

Острая нехватка боеприпасов вынуждает украинских артиллеристов днями просиживать без единого выстрела, рассказывает LCI. В подразделениях признают, что количество поставок в последнее время сокращается, а число снарядов на половину или даже на две трети меньше, чем в начале конфликта.

Ежедневно одна из рот 57-й бригады использует 60—70 снарядов. Расположенная вблизи Купянска, она постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии, однако несколько месяцев назад их интенсивность возросла в два раза.

АЛЕКСАНДР, командир роты 57-й бригады: Я думаю, они сейчас готовятся к масштабному наступлению на этом направлении.

Но в тот день артиллеристы не смогли ответить: они использовали последний снаряд накануне, больше не осталось. Александр, командир подразделения, признаётся:

АЛЕКСАНДР: В последнее время идёт тенденция к снижению поставок.

Два дня спустя мы едем на другую позицию бригады, также в нескольких километрах от Купянска.

РАДИСТ: Двадцатые, двадцатые, готовьтесь.

На этот раз у артиллеристов есть чем прикрыть пехоту.

РАЦИЯ: Двадцатые, к бою.

РАЦИЯ: 7.69, с наибольшей силой, взрывной, шрапнель.

КОМАНДИР: Второй прицел.

РАЦИЯ: Как только готовы, выстрел.

КОМАНДИР: Да. Давай.

НАВОДЧИК: Выстрел!

МАРИАННА КОТТЕНОФФ, спецкорреспондент на Украине: Здесь также остро ощущается нехватка боеприпасов. Например, в этом подразделении их на половину и иногда на две трети меньше, чем в начале войны.

Сокращение выстрелов ставит под удар пехоту.

ЮРИЙ, командир роты 57-й бригады: У нас ещё более-менее ситуация, а вот в пехоте совсем плохо.

Сегодня был хороший день: 57-я бригада могла работать. Так случается не всегда.

ЮРИЙ: Месяц назад целую неделю у нас не было ни единого снаряда.

Такая нехватка боеприпасов сильно осложняет противостояние с российской армией.