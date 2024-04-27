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LCI: неделя без выстрела — артиллерии ВСУ не хватает снарядов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Острая нехватка боеприпасов вынуждает украинских артиллеристов днями просиживать без единого выстрела, рассказывает LCI. В подразделениях признают, что количество поставок в последнее время сокращается, а число снарядов на половину или даже на две трети меньше, чем в начале конфликта.

Ежедневно одна из рот 57-й бригады использует 60—70 снарядов. Расположенная вблизи Купянска, она постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии, однако несколько месяцев назад их интенсивность возросла в два раза.

АЛЕКСАНДР, командир роты 57-й бригады: Я думаю, они сейчас готовятся к масштабному наступлению на этом направлении.
 
Но в тот день артиллеристы не смогли ответить: они использовали последний снаряд накануне, больше не осталось. Александр, командир подразделения, признаётся:
 
АЛЕКСАНДР: В последнее время идёт тенденция к снижению поставок.
 
Два дня спустя мы едем на другую позицию бригады, также в нескольких километрах от Купянска.
 
РАДИСТ: Двадцатые, двадцатые, готовьтесь.
 
На этот раз у артиллеристов есть чем прикрыть пехоту.
 
РАЦИЯ: Двадцатые, к бою.
 
РАЦИЯ: 7.69, с наибольшей силой, взрывной, шрапнель.
 
КОМАНДИР: Второй прицел.
 
РАЦИЯ: Как только готовы, выстрел.
 
КОМАНДИР: Да. Давай.
 
НАВОДЧИК: Выстрел!
 
МАРИАННА КОТТЕНОФФ, спецкорреспондент на Украине: Здесь также остро ощущается нехватка боеприпасов. Например, в этом подразделении их на половину и иногда на две трети меньше, чем в начале войны.
 
Сокращение выстрелов ставит под удар пехоту.
 
ЮРИЙ, командир роты 57-й бригады: У нас ещё более-менее ситуация, а вот в пехоте совсем плохо.
 
Сегодня был хороший день: 57-я бригада могла работать. Так случается не всегда.
 
ЮРИЙ: Месяц назад целую неделю у нас не было ни единого снаряда.
 
Такая нехватка боеприпасов сильно осложняет противостояние с российской армией.
 
Дата выхода в эфир 26 апреля 2024 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
LCI Франция Европа
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