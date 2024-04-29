El País: ВСУ и НАТО признают качественный скачок российской армии за время конфликта на Украине

Российская армия развивается ударными темпами, пишет El País. Теперь и ВСУ, и НАТО признают, что Россия совершила качественный скачок в плане совершенствования своих вооружённых сил, говорится в статье.

Россия на Украине учится на ошибках и совершенствует свою армию, пишет El País.



Украинские войска и НАТО признают, что Москва совершила качественный скачок, чтобы иметь превосходящие вооружённые силы по сравнению с теми, что были в начале конфликта.



Российская армия развивается ударными темпами, отмечает издание.



«За последний год российские военные продемонстрировали ускоренную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане», — заявил недавно генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе.



Как он отметил, Россия на пути к тому, чтобы за один год производить и модернизировать почти 1200 новых танков, а также изготавливать 3 миллиона артиллерийских снарядов и ракет, т.е. в три раза больше, чем США и больше, чем все 32 страны НАТО вместе взятые. Выступая в американском сенате, Каволи также заявил, что каким бы ни был исход украинского конфликта, «российская армия станет больше и будет более смертоносной и агрессивной по отношению к Западу», чем в начале этого противостояния.



Издание El País также приводит мнение украинских военных, с которыми оно недавно пообщалось в районе Авдеевки. Все они заявили о превосходстве России на этом участке.



«С каждым разом их становится больше, они становятся лучше, и их вооружение становится лучше», — отметил один из военных ВСУ.