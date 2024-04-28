Французский историк: у Европы уже есть сомнения по поводу надёжности американской помощи в случае серьёзных событий на континенте

01:29
В Киевской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги звучат в Киевской и Черкасской областях Украины.
01:21
Бойцы «Хезболлы» обстреляли базу израильских ВВС Мерон и соседние с ней поселения
Бойцы «Хезболлы» нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, расположенному на базе ВВС Мерон.
01:06
Богомаз: ещё четыре беспилотника уничтожено над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА самолётного типа над Севским районом региона.
01:02
Reuters: в США не верят, что Израиль соблюдает международное право в Газе
Несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не верят в соблюдение Израилем международного права в секторе Газа при использовании американского оружия.
00:41
Ещё два БПЛА уничтожены над Севским районом Брянской области
Ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Севским районом Брянской области.
00:39
Spiegel: Киев запросил у германской компании более 800 дронов Vector
Украина запросила у германского производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных дронов Vector.
00:24
Зеленский за месяц поднял для Запада требование по Patriot с пяти до семи
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем ПВО Patriot, при этом месяц назад он говорил о пяти системах.
00:19
Богомаз подтвердил уничтожение ещё двух БПЛА над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что над Севским районом региона было уничтожено ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
00:13
Лаззарини: Россия предоставила БАПОР площадку для разъяснения ситуации в Газе странам БРИКС
Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения позиции агентства по катастрофической гуманитарной ситуации высоким представителям стран БРИКС.
00:02
Взрыв произошёл в пригороде Днепропетровска
В пригороде Днепропетровска на Украине произошёл взрыв.
00:00
Воздушная тревога объявлена в районе Верхней Галилеи в Израиле
Сирены воздушной тревоги звучат в районе Верхней Галилеи в Израиле.
00:00
«Гавр» с Кузяевым сыграл вничью с ПСЖ в Лиге 1
«Гавр» и ПСЖ не смогли выявить победителя в матче 31-го тура французской Лиги 1.
23:58
Кириенко: нам принесли официальные извинения за инцидент с гимном, никакого злого умысла не было
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала ситуацию вокруг награждения Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы в Сербии.
23:55
Средства ПВО сбили ещё два украинских БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО армии России ликвидировали ещё два беспилотника самолётного типа ВСУ в Брянской области.
23:40
В Брянской области уничтожили три украинских БПЛА самолётного типа
В Брянской области сбили три украинских беспилотника самолётного типа.
23:39
Al Manar: при атаке со стороны Израиля на юге Ливана ранило 14 человек
В результате ударов самолётов ВВС Израиля по южным территориям Ливана 14 мирных жителей получили ранения.
23:35
Сёмин высказался о будущем Дзюбы в «Локомотиве»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы в столичном клубе.
23:30
В Харьковской области произошли взрывы
В Харьковской области Украины слышны взрывы, пишет «СТРАНА.ua».
23:30
Сёмин: неужели болельщики «Спартака» на полном серьёзе будут радоваться бронзе?
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о том, для каких московских команд текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) будет наиболее провальным.
23:22
Пожилая жительница Донецка впала в кому после обстрела со стороны ВСУ
Пожилая женщина, пострадавшая во время дневного обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны армии Украины, впала в кому.
23:21
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.
23:16
Додик назвал причины агрессивного подхода Запада к Республике Сербской
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT International назвал причины агрессивного подхода Запада к республике.
23:09
Система ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО армии России сбили украинский беспилотник самолётного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области.
23:08
РФС определил победителей четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна»
Российский футбольный союз (РФС) выбрал победителей четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна».
23:02
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области
Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
23:00
Экс-генерал ВСУ Кривонос раскритиковал Украину за провал военного производства
Отставной украинский генерал Сергей Кривонос подверг критике власти Киева за провал в сфере военного производства.
22:58
Додик: Россия играет важную роль в поддержании системы верховенства закона
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT International отметил роль России в поддержании мира на внешнеполитической арене.
22:51
Хачанов обыграл Баутиста-Агуту в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).
22:50
NYT: более 700 человек задержаны на пропалестинских протестах в вузах США
Более 700 человек задержаны на протестах в поддержку Палестины на территории университетов США.
22:50
Сёмин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является сильнейшим российским футболистом в чемпионате России.
22:45
Сёмин: со стороны «Динамо» всякие чудеса возможны
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:44
Макрон: поставки оружия из западных стран укрепят обороноспособность Украины
Президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что новые поставки оружия Украине со стороны Франции, США и Германии в ближайшие месяцы помогут ВСУ более эффективно сопротивляться армии России.
22:40
Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину
Дворнику, который помог спасти людей при пожаре в Петербурге, вручили картину.
22:40
Россиянка Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу
Россиянка Елена Гапешина одержала победу на чемпионате Европы по боксу в Белграде (Сербия) в весовой категории до 81 кг.
22:31
Макрон призвал обсудить будущее европейской обороны
Французский лидер Эммануэль Макрон предложил лидерам других стран приступить к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.
22:30
Тренер «Сочи» Морено: фестиваль адаптивного футбола можно сравнить с Лигой чемпионов
Игроки и тренерский штаб «Сочи» посетили фестиваль «Стальная воля», который на федеральной территории Сириус был организован Российским футбольным союзом (РФС).
22:24
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины.
22:23
Медведев рассказал, что у него не получилось в первом сете матча с Арнальди в Мадриде
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над итальянцем Маттео Арнальди в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде (Испания).
22:19
В Израиле тысячи человек вышли на митинги за освобождение заложников
Новая волна массовых демонстраций протеста прошла в Израиле. Крупнейший митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.
22:15
Авиация коалиции США за сутки восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии
За прошедшие сутки три пары истребителей F-15 и пара штурмовиков A-10 Thunderbolt международной коалиции, возглавляемой США, восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии.
22:12
Петржела: «Динамо» может победить «Зенит» — Личка знает, как это делать
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что «Динамо» может одержать победу над петербургским клубом в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:08
Сотрудник полиции открыл стрельбу в участке на юго-востоке Турции
Сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции.
22:08
В Волгоградской области разработают новую программу восстановления водных объектов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе создадут новую десятилетнюю программу восстановления водных объектов. Соответствующее решение принято по итогам выездного совещания в Волга-Ахтубинской пойме.
22:03
План по строительству жилья в Татарстане на 2024 год выполнили на 60%
План по строительству жилья в Татарстане на 2024 год выполнен на 60%. В рамках коммерческого строительства сдано 65 многоквартирных домов, по социальной ипотеке построили 24 дома.
22:00
Смертин — о фестивале адаптивного футбола: это значимый социальный феномен
Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин подвёл итоги прошедшего на федеральной территории Сириус фестиваля «Стальная воля».
21:58
Полиция Амстердама задержала более 100 человек на демонстрации экоактивистов
Полиция Амстердама задержала более 100 экологических активистов из организации Extinction Rebellion.
21:56
Осуждённому за наёмничество участнику СВО из Киргизии дадут убежище в России
Гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, которого в родной стране осудили по делу о наёмничестве из-за участия в СВО, предоставят временное убежище в России.
21:55
Костомаров — о фестивале адаптивного футбола: трудно себе представить, как спортсмены это делают
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о фестивале адаптивного футбола «Стальная воля», который был организован Российским футбольным союзом (РФС) на федеральной территории Сириус.
21:54
Личка: если будет хорошее предложение по Тюкавину из Европы, то нужно пойти навстречу
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил возможный уход нападающего Константина Тюкавина в летнее трансферное окно.
21:49
Спортсмены из 31 региона РФ, Белоруссии и Казахстана приняли участие в фестивале адаптивного футбола
На федеральной территории Сириус прошёл фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом (РФС).