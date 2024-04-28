Французский историк: у Европы уже есть сомнения по поводу надёжности американской помощи в случае серьёзных событий на континенте

Французский историк и полковник в отставке Мишель Гойя в интервью La Vanguardia допустил, что США вполне могут бросить Европу после победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. При этом он добавил, что у Европы уже есть сомнения по поводу того, можно ли рассчитывать на американскую помощь, если на континенте произойдёт что-то серьёзное.

AP

Американская помощь не сможет существенно изменить баланс сил в украинском конфликте, заявил в интервью La Vanguardia французский полковник в отставке и военный историк Мишель Гойя.



«Она кое-что изменит и даст глоток свежего воздуха украинской армии, которой остро не хватает артиллерийских боеприпасов, но кардинально ситуацию не изменит. Возможно, это позволит Украине лучше сопротивляться, но на самом деле это не изменит баланс сил», — отметил он.



Гойя добавил, что поскольку украинский конфликт длится уже несколько лет, то военной промышленности дорого обходится его подпитка.



На вопрос журналиста, могут ли США в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах бросить Европу, французский историк допустил, что такое возможно. При этом он добавил: «Уже сейчас есть сомнения в надёжности американской помощи в случае, если в Европе произойдёт что-то серьёзное».