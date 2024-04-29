Welt: Россия восстановила контроль над 60% ДНР

Не вся территория официально воссоединившихся с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей находится под контролем России. За последние три месяца войска РФ освободили значительные территории в ДНР. Немецкий телеканал Die Welt указывает, что после последних успешных действий российских военных подразделений под контролем России оказалось уже 60% ДНР.

ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: Кристоф, как выглядит (ситуация. — ИноТВ) в Донецкой области? Какую территорию там уже контролируют русские?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt в Москве: Донецк* был присоединён в сентябре 2022 года, как и три другие украинские области. И большая проблема для россиян в том, что они лишь частично контролируют эти провинции. Хуже всего до сегодняшнего дня ситуация выглядела в Донецкой области. До последних атак русские контролировали лишь 55% территории, на которую они претендуют как на часть Российской Федерации. А в связи с недавним территориальным продвижением за последние, я бы сказал, три месяца, российские вооружённые силы должны теперь контролировать около 60% Донецкой области.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).