Пока Россия продолжает наступать, в адрес украинского военного руководства всё чаще звучит критика. Авторы тематических блогов обвиняют генштаб ВСУ в том, что его полевые сводки не соответствуют действительности, сообщает Sky News.

В то время как российские войска продолжают успешно наступать на востоке Донецкой области, ВСУ сталкиваются с критикой сограждан. Военное руководство Киева обвиняют в некомпетентности и утаивании информации, поступающей с фронта, сообщает Sky News.

Некоторые военные блогеры утверждают, что сводки, которые предоставляет штаб украинской армии, «совершенно не соответствуют действительности». Например, в них раз за разом показывали удар беспилотника по деревне Соловьёво, но при этом умалчивалось, что российские войска «спокойно передвигаются» по населённому пункту.

Авторы украинских Telegram-каналов также настаивают, что ВСУ искажали информацию о происходящем в Очеретино. По их мнению, посёлок уже находился под контролем российским войск, хотя в Киеве продолжали это отрицать, обращает внимание телеканал.