Пока Россия продолжает наступать, в адрес украинского военного руководства всё чаще звучит критика. Авторы тематических блогов обвиняют генштаб ВСУ в том, что его полевые сводки не соответствуют действительности, сообщает Sky News.
В то время как российские войска продолжают успешно наступать на востоке Донецкой области, ВСУ сталкиваются с критикой сограждан. Военное руководство Киева обвиняют в некомпетентности и утаивании информации, поступающей с фронта, сообщает Sky News.
Некоторые военные блогеры утверждают, что сводки, которые предоставляет штаб украинской армии, «совершенно не соответствуют действительности». Например, в них раз за разом показывали удар беспилотника по деревне Соловьёво, но при этом умалчивалось, что российские войска «спокойно передвигаются» по населённому пункту.
Авторы украинских Telegram-каналов также настаивают, что ВСУ искажали информацию о происходящем в Очеретино. По их мнению, посёлок уже находился под контролем российским войск, хотя в Киеве продолжали это отрицать, обращает внимание телеканал.
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Ирина Беляева, доктор медицинских наук, профессор РАН, профессор кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, заведующая отделом преконцепционной, антенатальной и неонатальной медицины НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», рассказала о признаках проблем с лактацией.