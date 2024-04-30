«Мы на стороне сопротивления»: французский спец по дронам объяснил France info, почему воюет за Россию

Россия за год преодолела отставание от Украины в применении беспилотников, и теперь один из её отрядов БПЛА возглавляет родившийся на Донбассе француз Сергей Мюнье, передаёт France info. Он объяснил французским журналистам, что за Россией правда, а киевский режим возглавляют коллаборационисты, которым он, будучи представителем сопротивления, даёт отпор.

Музыка, вид от первого лица, удар в прямом эфире — этот клип по всем параметрам похож на компьютерные игры, однако речь идёт о настоящей войне на Украине. Россия делает ставку на дроны и хочет, чтобы об этом узнали, выкладывая в сеть десятки видеороликов.

Мы впервые смогли присутствовать на тренировке отряда БПЛА на стороне России. Его возглавляет француз, который решил примкнуть к российской армии.

СЕРГЕЙ МЮНЬЕ, француз, воюющий за Россию: Перед каждой атакой массово используются дроны. Они помогают быстро нейтрализовать цель.

Он показывает дронов-камикадзе, которые сейчас наводнили передовую.

СЕРГЕЙ МЮНЬЕ: Боезаряд располагается снизу — это ракеты, которые взрываются при контакте, то есть от удара. Вот он взлетает.

Такие беспилотники используют один раз, они могут развивать скорость до 70 км/ч и летать на большие расстояния. Их легко достать, несмотря на введённые Западом санкции против России.

СЕРГЕЙ МЮНЬЕ: Да, отлично. Они китайские, покупаются в интернете. Мы их заказываем и собираем по частям. Стоят 40—45 евро.

Год назад российская армия отставала от украинской по применению беспилотников, этого отряда даже не существовало. Теперь в нём насчитывается с десяток операторов, некоторые из них участвовали в боях за Авдеевку. На их записях видно, как солдаты прячутся среди развалин, а потом их уничтожает дрон.

СЕРГЕЙ МЮНЬЕ: Сейчас мы контролируем небо с помощью дронов-камикадзе наравне с украинцами.

Сергей Мюнье родился на Донбассе, вырос во Франции и поддерживает кремлёвскую риторику. Он рассказал, что к отряду присоединилось несколько французов, и его прозвали «Нормандия-Неман» в честь прославленных французских лётчиков, которые сражались бок о бок с советскими солдатами во время Второй мировой войны.

ЛЮК ЛАКРУА, спецкорреспондент в Донецкой области под контролем России: Мы находимся в пределах государственной границы Украины. Вам не кажется, что вы на неправильной стороне?

СЕРГЕЙ МЮНЬЕ: Нет, напротив. Мы не хотим, чтобы на Украине оставался киевский режим. Мы не на стороне коллаборационистов — напротив, мы на стороне сопротивления.

ЛЮК ЛАКРУА: Этот отряд не единственный. Россия также выложила такие кадры и заявила, что теперь массово производит беспилотники из российских комплектующих. Похоже, в том, что касается дронов, Россия демонстрирует своё умение адаптироваться.