Daily Telegraph: Россия нашла критический изъян у «абрамсов» — и это тревожный сигнал для НАТО

Российским войскам уже удалось уничтожить пять танков M1A1 Abrams, которые ВСУ поставили западные союзники. Североатлантическому альянсу необходимо учесть уязвимость, которую показали эти дорогостоящие бронемашины при столкновении с беспилотниками, считает обозреватель The Daily Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.
Прибытие американских танков M1A1 Abrams на Украину расценивалось как «поворотный момент» в конфликте. Дорогостоящие машины должны были стать бронированным кулаком, способным прорвать российские линии обороны, пишет обозреватель The Daily Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.
Но по его словам, тактика ведения войны быстро меняется. Украинские танковые части понесли тяжёлые потери и лишились пяти из 31 «абрамса», поскольку армии Москвы удалось успешно применить против них свои разведывательные и ударные беспилотники.
«Это тревожный момент для НАТО. Если Россия обнаружила критические уязвимости в нашей броне, наши границы начинают выглядеть чрезвычайно беззащитными», — рассуждает Бреттон-Гордон.
По его словам, необходимо учесть, что даже самые современные западные танки нуждаются в определённой модернизации, чтобы справиться с новой угрозой. Среди самых простых решений — установка сверху металлических решёток или динамической защиты.
«Мы не можем жить в мире, где дроны стоимостью несколько тысяч долларов могут свободно атаковать танки стоимостью 10 миллионов долларов там, где они наиболее уязвимы: сверху, где толщина брони способна остановить только пулемётный огонь», — подчёркивает Бреттон-Гордон.
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