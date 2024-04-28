Риттер: русские научились справляться с западным оружием, и ATACMS исключением не станут

Поставки ATACMS на Украину будут иметь нулевой эффект, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Россия приспособится к ним и научится их подавлять, как и другие ракеты Запада. Кроме того, Россия способна и держать удар на длительной дистанции, отмечает эксперт.

СКОТТ РИТТЕР бывший офицер разведки морской пехоты США: Эффект на поле боя ATACMS будут иметь нулевой. Во-первых, у них инерциальная система наведения с GPS... очень похожая на то, что используют HIMARS. Русские адаптировались очень хорошо...

Они подавляют систему HIMARS — у неё нет уже больше гарантированной такой точности. Большая часть ракет подавляется, они сходят с ума, летят не туда, не попадают по цели. Русские также выработали огневое решение с ПВО в том, что касается HIMARS — большую часть запускаемых HIMARS они сбивают. ATACMS будут подавляться (эффективно) и сбиваться (тоже эффективно). Смогут ли некоторые ATACMS прорваться?



Да, разумеется. Это военные действия, и ни у кого не бывает всё идеально. ATACMS будут подкрепляться всеми теми разведданными, которые США и НАТО могут предоставить Украине. Они будут искать слабые места в ПВО России. Они попытаются найти разведданные в режиме реального времени, касающиеся уязвимостей России. Таким образом, если взять слабое место в ПВО вкупе с выявленной уязвимостью и запустить ATACMS, избежав перехвата — это приведёт к попаданию по цели и гибели русских.



Да, это будет иметь место. Но итог это не изменит. Россия — это страна, которая научилась держать удар. Это не боксёр со стеклянной челюстью, который выходит на ринг, и стоит ему только получить по подбородку, как он валится вниз. Это боксёр, приспособленный драться по 15 раундов, и оставаться при этом на ногах.



В мире никого больше нет, кто мог бы провести на ногах 15 раундов. Россия умеет держать удар, и она может, в свою очередь, нанести удар-нокаут. ATACMS — это такие, неплохие как бы джебы... ну, хук неплохой, может... порою, может, и апперкот... но это не нокаутирующий удар. Русские смогут решить эту проблему, как они решали уже любые другие проблемы.

Дата публикации 27 апреля 2024 года.