Daily Hampshire Gazette Оригинал

Читатель Daily Hampshire Gazette: Америке нужно прекратить затягивать конфликт на Украине

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Дальнейшее вооружение Киева Вашингтоном создаёт риск конфронтации между двумя ядерными державами — Россией и США, пишет читатель Daily Hampshire Gazette в своём письме изданию. Он также отмечает, что американским властям деньги, выделенные на Украину, лучше бы было потратить на различные нужды внутри Соединённых Штатов.
Читатель Daily Hampshire Gazette: Америке нужно прекратить затягивать конфликт на Украине
AP

США должны прекратить затягивать украинский конфликт, отправляя Киеву всё больше оружия, и призвать его сесть за стол переговоров для политического урегулирования этого военного противостояния. Об этом в письме Daily Hampshire Gazette написал читатель этого американского издания Дэниель Баркер.

«После стольких смертей и разрушений, — пишет он, — настало время дать миру шанс. Я обеспокоен тем, что, если мы продолжим вооружать Украину, это приведёт не только к дальнейшим людским и территориальным потерям и к дальнейшему разрушению их страны, но и к риску конфронтации между США/НАТО и Россией. Поскольку обе сверхдержавы вооружены ядерным оружием, это пугающий сценарий».

По мнению автора, вместо того чтобы выделять на Украину ещё $60 млрд из денег американских налогоплательщиков — в дополнение к $100 млрд, которые США уже потратили за последние два года, Америке следует использовать эти деньги для важнейших экономических, образовательных и экологических нужд внутри страны.

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источник
Daily Hampshire Gazette США Северная Америка
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