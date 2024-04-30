«Европа должна платить»: Трамп «постарается помочь» Киеву, только если это сделает и ЕС

Европа выделяет недостаточно средств на поддержку Украины, при том что ей этот конфликт угрожает куда больше, чем США. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп в интервью Time. Политик заявил, что в случае победы попытается помочь Киеву, но только если Европа будет платить «свою справедливую долю», а также признался, что не рассчитывает на поддержку НАТО в случае войны.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Европа недостаточно вкладывается в помощь Киеву — хотя европейцев это касается куда больше. «Мы тратим на Украину на миллиарды долларов больше, чем они. Так не должно быть. Всё должно быть наоборот. Потому что их это касается куда сильнее. Нас от этого отделяет океан. А их — нет», — заявил бывший президент.

Более того, экс-глава Белого дома не исключил, что в случае победы на выборах «попытается помочь» Украине, однако только при условии, что Европа тоже будет «делать свою работу» и финансово поддерживать Киев — причём куда больше, чем сейчас. «Европа должна платить. Мы платим гораздо больше, чем европейские страны. Это очень несправедливо по отношению к нам. И я сказал, что если Европа, которую это касается куда больше, чем нас, не собирается платить, то с какой стати это должны делать мы?», — приводит слова Трампа издание.

По словам республиканца, Европа всего лишь «использует» США, как в отношении НАТО, так и в отношении Украины, а отношения Вашингтона с другими странами альянса он считает «односторонними». Если бы кто-нибудь напал на Америку, ни один из членов НАТО не пришёл бы ей на помощь, уверен Трамп: «Я в это не верю. Я их всех знаю. И я считаю, что если бы на нас напали, НАТО бы не стало нам помогать».