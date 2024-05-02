El País: с прицелом на Россию — НАТО проводит учения «Удар Нептуна» для демонстрации боевого потенциала
С начала украинского конфликта в феврале 2022 года члены НАТО наращивают свою военную мощь на суше, на воде и в воздухе — прежде всего на восточном фланге — в рамках стратегии обороны и сдерживания перед лицом России, готовящейся, по мнению аналитиков, перейти в наступление, к которому не готовы ВСУ, пишет El País.
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