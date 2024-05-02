El País: с прицелом на Россию — НАТО проводит учения «Удар Нептуна» для демонстрации боевого потенциала

Флотилии 11 стран НАТО, в том числе Испании, принимают участие в манёврах «Удар Нептуна» в Средиземном и Адриатическом морях, сообщает El País. Как отмечает издание, эти учения Североатлантического альянса призваны послужить демонстрации боевого потенциала НАТО и сдерживанию России.

С начала украинского конфликта в феврале 2022 года члены НАТО наращивают свою военную мощь на суше, на воде и в воздухе — прежде всего на восточном фланге — в рамках стратегии обороны и сдерживания перед лицом России, готовящейся, по мнению аналитиков, перейти в наступление, к которому не готовы ВСУ, пишет El País.

В ожидании Киевом обещанной Вашингтоном и Брюсселем помощи Испания и её партнёры по НАТО, в том числе Италия, Франция, Турция, Албания и Северная Македония, посылают предупредительные сигналы своим присутствием в Средиземноморье: «Мы здесь, чтобы избежать конфронтации с Россией».

Слово «сдерживание», как отмечает издание, чаще всех остальных можно услышать на палубах флагманского корабля ВМС Испании «Хуан Карлос I», развёрнутого в водах к северу от греческого острова Крит вместе с фрегатом «Блас де Лесо» и частью экспедиционной группы Dédalo-24 в рамках учений «Удар Нептуна». Оставшаяся часть экспедиционной группы ВМС проводит аналогичные манёвры у берегов Албании. А в Адриатике в манёврах участвуют испанский корабль «Галисия» и фрегат «Королева София».

«Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать приверженность Испании сдерживанию и обороне НАТО, Европейского союза, а также обороне в Средиземноморье, Атлантике и Балтике», — заявил командир Dédalo-24 контр-адмирал Гонсало Вильяр.