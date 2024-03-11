Из пустыни в снега: NBC показал, как морпехи США готовятся защищаться от вторжения России

США и их союзники по Североатлантическому альянсу проводят совместные учения в Норвегии, отрабатывая «отражение вторжения крупной враждебной державы с востока», передаёт NBC News. Некоторые из американских морпехов впервые оказались среди снегов и впервые встали на лыжи, говорится в репортаже. NBC называет эти учения «мощным сигналом» и отмечает, что Москва пристально следит за происходящим.
Сегодня морозная Арктика — новая арена в нарастающем военном соперничестве России и Запада. Морпехи США и десяток союзников проводят совместные учения на севере Норвегии. Это часть крупнейших учений НАТО со времён холодной войны.
ДЖОШ ЛЕДЕРМАН, международный корреспондент NBC News: Войска США и НАТО отрабатывают высадку десанта на берег с моря и с воздуха — это работа по защите территории НАТО от любых угроз.
На этой тренировке по оказанию помощи большому количеству пострадавших — смешение языков: американские и норвежские военные работают плечом к плечу.
Учения проходят недалеко от границы с Россией, на северном рубеже НАТО. Из-за глобального потепления морские льды тают, и США, Россия и Китай стремятся расширить свои плацдармы в Арктике.
Для морпехов это резкая смена обстановки после десятилетий войн в жарком и сухом климате Ближнего Востока. После ухабистой горной дороги мы добрались до морских пехотинцев, окопавшихся на склоне горы. Ночью температура воздуха может падать ниже нуля.
МУЖЧИНА В КАМУФЛЯЖЕ:Некоторые из морпехов никогда не бывали среди снегов, пока не прибыли в Норвегию.
Сценарий — отражение вторжения крупной враждебной державы с востока.
ГОЛОС: Вы видите множество транспортных средств…
И Москва следит. Норвежские официальные лица сообщили NBC News, что засекли поблизости российские суда, шпионящие за учениями.
ДЖОШ ЛЕДЕРМАН:В заснеженном лесу противнику легче прятаться, чем, например, в пустыне?
МУЖЧИНА В КАМУФЛЯЖЕ:Я бы сказал, это зависит от (погодных. — ИноТВ) условий. Если день такой, как сейчас, будут оставаться колеи на снегу. Но если бы была вьюга, эти колеи быстро замело бы.
Эти морпехи провели здесь почти две недели. Спят в палатках, до шести человек в каждой. Кипятят снег, чтобы получить воду. Даже молятся в снегу.
МУЖЧИНА В КАМУФЛЯЖЕ:Аминь. Идите с миром, служите Господу.
Младший капрал Купер Кори из Массачусетса вступил в морскую пехоту год назад.
КУПЕР КОРИ, младший капрал морской пехоты США:Здесь я в первый раз прикоснулся к лыжной палке. Я просто влюбился в лыжи!
ДЖОШ ЛЕДЕРМАН:Как это было?
КУПЕР КОРИ: Я много падал. Но, знаете, мне было весело. Улыбка во всё лицо.
Сегодня США и их союзники подают мощный сигнал.
КУПЕР КОРИ: Куда бы мы ни отправились, я знаю, что мы можем сражаться. Я знаю, что мы можем быть успешными.
Российские разработчики создали полностью автономный дронопорт, который может самостоятельно анализировать данные. Технология ориентирована в первую очередь на мониторинг объектов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.
Отступление украинских вооружённых сил из Авдеевки и их попытки остановить наступление армии России в течение последних недель показали «эрозию» военных возможностей Украины, заявила глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс.
Комитет бундестага по контролю деятельности спецслужб пришёл к выводу, что утечка разговоров немецких офицеров, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, произошла в результате «российской операции».
Новая помощь Соединённых Штатов при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для «проникающих ударов по Крыму», заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что у Вильнюса нет красных линий по отправке западных войск на Украину.
Стратегические преимущества всё больше смещаются в пользу России в украинском конфликте, с конца 2023 года Москва начала регулярно добиваться успехов на поле боя и продолжает улучшать свои позиции, сообщает Национальная разведка Соединённых Штатов в ежегодном докладе об угрозах.