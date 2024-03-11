Из пустыни в снега: NBC показал, как морпехи США готовятся защищаться от вторжения России

США и их союзники по Североатлантическому альянсу проводят совместные учения в Норвегии, отрабатывая «отражение вторжения крупной враждебной державы с востока», передаёт NBC News. Некоторые из американских морпехов впервые оказались среди снегов и впервые встали на лыжи, говорится в репортаже. NBC называет эти учения «мощным сигналом» и отмечает, что Москва пристально следит за происходящим.

Сегодня морозная Арктика — новая арена в нарастающем военном соперничестве России и Запада. Морпехи США и десяток союзников проводят совместные учения на севере Норвегии. Это часть крупнейших учений НАТО со времён холодной войны.



ДЖОШ ЛЕДЕРМАН, международный корреспондент NBC News: Войска США и НАТО отрабатывают высадку десанта на берег с моря и с воздуха — это работа по защите территории НАТО от любых угроз.



На этой тренировке по оказанию помощи большому количеству пострадавших — смешение языков: американские и норвежские военные работают плечом к плечу.



Учения проходят недалеко от границы с Россией, на северном рубеже НАТО. Из-за глобального потепления морские льды тают, и США, Россия и Китай стремятся расширить свои плацдармы в Арктике.



Для морпехов это резкая смена обстановки после десятилетий войн в жарком и сухом климате Ближнего Востока. После ухабистой горной дороги мы добрались до морских пехотинцев, окопавшихся на склоне горы. Ночью температура воздуха может падать ниже нуля.



МУЖЧИНА В КАМУФЛЯЖЕ: Некоторые из морпехов никогда не бывали среди снегов, пока не прибыли в Норвегию.



Сценарий — отражение вторжения крупной враждебной державы с востока.



ГОЛОС: Вы видите множество транспортных средств…



И Москва следит. Норвежские официальные лица сообщили NBC News, что засекли поблизости российские суда, шпионящие за учениями.



ДЖОШ ЛЕДЕРМАН: В заснеженном лесу противнику легче прятаться, чем, например, в пустыне?



МУЖЧИНА В КАМУФЛЯЖЕ: Я бы сказал, это зависит от (погодных. — ИноТВ) условий. Если день такой, как сейчас, будут оставаться колеи на снегу. Но если бы была вьюга, эти колеи быстро замело бы.



Эти морпехи провели здесь почти две недели. Спят в палатках, до шести человек в каждой. Кипятят снег, чтобы получить воду. Даже молятся в снегу.



МУЖЧИНА В КАМУФЛЯЖЕ: Аминь. Идите с миром, служите Господу.



Младший капрал Купер Кори из Массачусетса вступил в морскую пехоту год назад.



КУПЕР КОРИ, младший капрал морской пехоты США: Здесь я в первый раз прикоснулся к лыжной палке. Я просто влюбился в лыжи!



ДЖОШ ЛЕДЕРМАН: Как это было?



КУПЕР КОРИ: Я много падал. Но, знаете, мне было весело. Улыбка во всё лицо.



Сегодня США и их союзники подают мощный сигнал.



КУПЕР КОРИ: Куда бы мы ни отправились, я знаю, что мы можем сражаться. Я знаю, что мы можем быть успешными.



Джош Ледерман, NBC News, Финнмарк, Норвегия.



Дата выхода в эфир 10 марта 2024 года.