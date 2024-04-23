Arirang: Северная Корея испытала «сверхтяжёлые» РСЗО с возможностью ядерного оснащения

Пхеньян объявил о том, что в понедельник успешно завершил испытания ракетных систем залпового огня калибра 600 мм, передаёт Arirang. Согласно заявлениям северокорейских властей, такие «сверхтяжёлые» РСЗО могут оснащаться ракетами с ядерным боезарядом. Между тем, в Южной Корее считают, что испытания, по видимому, стали своеобразной рекламной акцией, нацеленной на Россию.

Северная Корея заявила, что провела вчера учения по отработке ядерного контрудара с применением «сверхтяжёлых» РСЗО. Южная Корея, которая сейчас анализирует мотивы, стояшие за пуском, считает заявления Пхеньяна преувеличением. С репортажем — наш корреспондент по военным вопросам Чхве Мин Юн.

Северная Корея объявила, что провела тактические учения с симуляцией ядерного контрудара, в рамках которой впервые применила «сверхтяжёлые» РСЗО. Главной целью учений, которые состоялись в понедельник под руководством Кима Чен Ына, стало укрепление ядерных контрнаступательных средств Пхеньяна с отработкой огня из РСЗО калибра 600 миллиметров.

Северокорейская государственная газета «Нодон Синмун» сообщала во вторник утром, что Ким остался доволен точностью ракетных систем.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи в понедельник засёк запуск множества баллистических ракет малой дальности из окрестностей Пхеньяна в направлении Японского моря.

Пхеньян ранее заявлял, что упомянутые РСЗО могут оснащаться ракетами с ядерным боезарядом, однако южнокорейские вооруженные силы считают такие заявления преувеличенными, поскольку, по их данным, режим, по-видимому, ещё пока не завершил испытания комплексов.

Кроме того, согласно заявлениям северокорейского режима, запущенные ракеты поразили цель, которой стал остров, расположенный на удалении 352 километров. Это дистанция, почти равная расстоянию от Пхеньяна до штаба вооружённых сил Южной Кореи в городе Керён (провинция Чхунчхон-Намдо).

В южнокорейских вооружённых силах подчеркнули, что у них имеется специальная система для обнаружения и перехвата баллистических ракет в том случае, если они будут двигаться в сторону Юга. Они также озвучили в адрес Севера жёсткое предупреждение.

ЧОН ХА ГЮ, официальный представитель ВС Южной Кореи: Международное сотрудничество в сфере безопасности, в том числе трехстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией, будет дополнительно укрепляться. Если Северная Корея предпримет попытку применить ядерноее оружие, она столкнётся с немедленным, мощным и решительным ответом от альянса Южной Кореи и США, и режим будет ждать конец.

Пхеньян заявил, что состоявшиеся в понедельник учения были организованы для того, чтобы донести до его врагов чёткое предостережение, а также осудил недавние совместные учения ВВС США и Южной Кореи за обострение напряжённости.

Вместе с тем, в вооруржённых силах Южной Корери заявили, что за пусками стоял и другой мотив — продвижение экспортных поставок в Россию.

ЛИ СУН ЮН, директор отдела Объединённого комитета начштабов Южной Кореи по связям с общественностью: Мы считаем, что речь идёт о комплексных целях — например, о демонстрации характеристик «сверхтяжёлых» РСЗО для их последующего экспорта.

На фоне таких версий источник в вооружённых силах сообщил, что в Северную Корею в понедельник с необъявленным визитом прибыла делгация от российского правительства. А из этого можно сделать вывод о том, что Пхеньян, который ранее уже критиковало в связи с поставками оружия Москве международное сообщество, намеренно скрывает визит для того, чтобы заключить дополнительные оружейные контракты.

Чхве Мин Юн, Arirang News.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.