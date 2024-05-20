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В Подмосковье летом начнётся очередной этап капремонта школ

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе заседания правительства региона заявил, что новый этап капитального ремонта школ завершится к 1 сентября.
В Подмосковье летом начнётся очередной этап капремонта школ
  • РИА Новости

Все школы, которые начнут ремонтировать после последнего звонка, должны быть готовы к 1 сентября, передаёт слова главы региона 360.ru.

Воробьёв обратился к главам профильных ведомств региона и призвал их принять личное участие в подготовке образовательных учреждений к последнему звонку и проведению ЕГЭ.

«Это большая нагрузка на учителей и детей, которые готовятся, переживают и должны дать лучший результат, чтобы поступить в лучшие вузы. Поэтому прошу обратить внимание всех на важное событие и в жизни ребят, и в жизни всей системы», — резюмировал губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт программе капитального ремонта столичных школ. В текущем году начнут работы в 50 зданиях, а в дальнейшем ежегодно будут добавлять до 100 объектов.

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