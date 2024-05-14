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Собянин анонсировал начало масштабной программы капремонта московских школ

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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт программе капитального ремонта столичных школ. В текущем году начнут работы в 50 зданиях, а в дальнейшем ежегодно будут добавлять до 100 объектов.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин сообщил, что специалисты отремонтируют фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий, заменят инженерные коммуникации, а после оснастят помещения современным оборудованием и мебелью.

Вместо предметных классов создадут универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий, а школьные библиотеки превратят в медиатеки с пространствами для индивидуальной и групповой работы.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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