В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили о профилактике сальмонеллёза летом
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Мойте руки перед едой — это самое важное и действенное правило. Соблюдайте сроки хранения продуктов, особенно молока, мяса, фарша, салатов, рыбы и морепродуктов», — сказано в тексте.
Также специалисты порекомендовали хранить яйца отдельно от мяса, тщательно мыть их и не употреблять в сыром виде.
Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали избегать употребления сырых сыров и творога в летний период, а также подвергать мясные продукты термической обработке.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.