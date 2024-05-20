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В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили о профилактике сальмонеллёза летом

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В управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре напомнили правила, которые помогут избежать инфицирования сальмонеллёзом.
В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили о профилактике сальмонеллёза летом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Мойте руки перед едой — это самое важное и действенное правило. Соблюдайте сроки хранения продуктов, особенно молока, мяса, фарша, салатов, рыбы и морепродуктов», — сказано в тексте.

Также специалисты порекомендовали хранить яйца отдельно от мяса, тщательно мыть их и не употреблять в сыром виде.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали избегать употребления сырых сыров и творога в летний период, а также подвергать мясные продукты термической обработке.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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