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Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии

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Долгосрочная энергетическая стратегия должна быть подготовлена в России в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии
  • globallookpress.com

Российский лидер напомнил, что поручение разработать и утвердить эту стратегию было дано правительству ещё два года назад на отраслевом совещании.

«Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно её завершить», — отметил Путин в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

Также в ходе совещания Путин заявил, что в январе — апреле 2024 года добыча газа в России была на 8% больше, чем в 2023-м.

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