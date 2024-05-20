Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии
- globallookpress.com
Российский лидер напомнил, что поручение разработать и утвердить эту стратегию было дано правительству ещё два года назад на отраслевом совещании.
«Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно её завершить», — отметил Путин в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Также в ходе совещания Путин заявил, что в январе — апреле 2024 года добыча газа в России была на 8% больше, чем в 2023-м.