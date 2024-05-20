В Москве запустили тематический трамвай к 89-летию столичного метро

В Москве запустили тематический трамвай к 89-летию столичного метрополитена, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«С 2021 года трамвайной сетью столицы управляет Московский метрополитен. Сегодня трамваи — это продолжение метро, поэтому мы также украсили один из них к празднику. Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает проекты развития этого вида транспорта. В ближайшие годы планируем открывать новые трамвайные линии и маршруты в разных районах столицы», — сказал Ликсутов.

В материале отмечено, что, помимо трамвая, гостей и жителей столицы ждут парад ретро-поездов на Большой кольцевой линии, тематические проездные билеты и карта «Тройка», тематический состав на Сокольнической линии.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили карты «Тройка» в честь Юнармии.