По мере продвижения России НАТО начинает всерьёз рассматривать возможность отправки инструкторов на Украину с целью обучения украинских солдат, пишет The New York Times. Такую позицию в четверг подтвердил глава Объединённого комитета начальников штабов США Чарльз Браун — младший, который заявил, что в конце концов НАТО неизбежно придёт к решению об отправке на Украину своих войск.

Союзники по НАТО с каждым днём становятся всё ближе к тому, чтобы отправить войска на Украину для обучения украинских сил, сообщает The New York Times. При этом, как признаёт издание, этот шаг станет ещё одним нарушением прежней красной линии и может втянуть США и Европу в полномасштабную войну с Россией.

За последнее время нехватка рабочей силы на Украине достигла критической точки, а её положение на поле боя серьёзно ухудшилось, поскольку Россия ускорила продвижение, воспользовавшись задержками в поставках американского оружия. В результате украинские власти обратились к своим американским коллегам и партнёрам по НАТО с просьбой помочь подготовить 150 тыс. новобранцев ближе к линии фронта, передаёт NYT.

До сих пор США отвечали отказом, однако в четверг генерал Чарльз Браун — младший, глава Объединённого комитета начальников штабов США, заявил, что развёртывание инструкторов НАТО представляется «неизбежным». «В конце концов со временем мы к этому придём», — уверен он.

Пока же, по его словам, действия на территории Украины «поставят под угрозу кучу инструкторов НАТО» и, скорее всего, будут означать принятие решения об использовании драгоценных средств ПВО для защиты инструкторов, а не критически важной украинской инфраструктуры вблизи поля боя.