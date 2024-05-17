Bloomberg: пророссийские настроения грозят подорвать основы НАТО

Завершив военные учения на границе с Россией, НАТО пытается продемонстрировать своё единство и мощь, пишет Bloomberg. Однако не нужно далеко ходить, чтобы заметить явные признаки политического раскола внутри альянса. Пророссийский лагерь в Европе расширяется, а речи Путина находят благодарную аудиторию на большей части земного шара.

Недавно в Эстонии завершились учения НАТО под названием «Весенний шторм — 2024», сообщает Bloomberg. В них приняли участие 9000 эстонских солдат и резервистов, а также 5000 военнослужащих из других стран — членов альянса, сотни единиц бронетехники, самолётов и военно-морских судов. По словам премьер-министра крошечного государства Каи Каллас, целью данного мероприятия было послать сигнал Москве: «Сюда нельзя»!

Колумнист Bloomberg уверен, что Эстонию можно понять, ведь она граничит со страшной Россией, которой ничего не стоит напасть на соседа. Но возникает резонный вопрос: «А готовы ли британские, американские или испанские матери отправить своих сыновей воевать за тысячи километров, чтобы защитить неведомую страну?»

Для Эстонии с населением чуть более 1 млн человек сдерживание противника в одиночку было бы невозможно без чётких доказательств того, что гарантии безопасности НАТО незыблемы. И единственный способ обеспечить такую уверенность — развитие военного потенциала альянса.

Конечно, признаёт агентство, 14 тыс. военнослужащих, участвовавших в учениях, не смогли бы противостоять российской армии. Но они задержали бы её солдат, чтобы подоспели основные силы.

«Мои военные говорят мне, что НАТО сейчас работает так, как мы думали, НАТО работало до нашего вступления», — заявила Каллас журналистам. Ранее её высказывания относительно альянса не всегда были такими лестными, особенно когда речь шла об уровне приверженности восточному фронту блока.

Однако несмотря на все признаки объединения своих военных возможностей и устранения недостатков, появились и свидетельства хрупкости основ Североатлантического альянса. Все признали, что любые слова и заверения окажутся пустыми, если не будет производиться достаточно боеприпасов и оружия для ведения длительной сухопутной войны с Россией. Как это сейчас актуально для прибалтов, которые, по признанию Bloomberg, сейчас находятся на Украине.

А на фоне покушения на европейского лидера становится очевидно, что неожиданные события могут изменить все политические установки, которые должны определять любую военную стратегию НАТО.

Когда появились новости о том, что стреляли в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, было заметно волнение на лицах чиновников, присутствовавших на учениях, пишет Bloomberg. Та же Каллас выразила потрясение в заявлении. Однако мысли многих быстро переключились на то, что Кремль может попытаться использовать покушение для раскола альянса, распространяя теории заговора.

Империи, как правило, разрушаются изнутри. Но несмотря на все разговоры о слабости и разброде внутри России, она продемонстрировала совершенно обратное, избрав Путина на новый неоспоримый президентский срок. Сейчас российский президент находится с визитом в Китае, в гостях у своего могущественного союзника, и может уверенно строить планы на будущее. Его решимость обратить вспять упадок России как сверхдержавы очевидна.

Тем временем вся мощь НАТО и коллективная стратегия её стран-членов зависит от множества непредсказуемых факторов. И на первом месте среди — них ноябрьские выборы президента США, где Дональд Трамп ясно дал понять свою незаинтересованность в защите Украины или выполнении обязательств альянса.

Более того, повествование Путина о высокомерии и упадке Запада находит благодарную аудиторию на большей части земного шара, сетует Bloomberg. Причём слушатели находятся даже среди избирателей в Европе и США.

Не нужно далеко ходить, чтобы заметить явные признаки политического раскола в НАТО. В Словакии осенью прошлого года Роберт Фицо пришёл к победе на пророссийской и антиамериканской платформе. Он сразу пообещал прекратить военную помощь Украине. Конечно, вклад этой страны был ограниченным, поскольку она в значительной степени уже избавилась от имеющихся запасов оружия. Но тем не менее с приходом Фицо пропутинский лагерь в Европе расширился.

Ожидается, что на грядущих выборах в Европейский парламент этим летом правые добьются ещё большего успеха. Виктор Орбан неоднократно жаловался, что Брюссель «оккупирован», и использовал своё право вето в ЕС, чтобы затормозить помощь Киеву. Он также не торопился осудить действия грузинской полиции по подавлению протестов против принятия так называемого российского закона об иностранных агентах.

Пока неясно, что будет с Фицо. Тем не менее очевидно, что покушение на него принесло угрозу деструктивной поляризации. И это особенно тревожно, когда значительная часть Запада сомневается в ценности демократических институтов.

Bloomberg отмечает, что у НАТО достаточно ресурсов и возможностей, чтобы остановить Путина, если альянс этого захочет. Но здесь очень важное значение имеет как раз «если». Единственный способ избежать этого — укрепление политических основ и согласование целей.