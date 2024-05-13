Американский историк: России не нужна территория Украины, ей нужен буфер от НАТО

Хотя Россия и в состоянии захватить всю Украину, она не преследует эту цель, так как понимает её издержки, считает историк Марк Эпископос. Как и в начале конфликта, Москва ищет лишь договорённости по отказу от расширения НАТО. Berliner Zeitung, ссылаясь на Эпископоса, оценивает недавние заявления о буферных зонах на Украине как приглашение к переговорам, которые стоит начать ради блага самой Украины.

«В отличие от Германии, в США идут интенсивные дебаты по поводу исхода конфликта на Украине», — сообщает Berliner Zeitung. Так, американский историк Марк Эпископос считает, что «у США и европейцев нет последовательной стратегии». Вместо того чтобы предложить реалистичный план Киеву, Запад просто повторяет лозунг про «не позволить России победить, иначе она расширит конфликт на НАТО». Berliner Zeitung сообщает, что историк считает эти «алармистские предсказания» и угрозу НАТО преувеличенными, потому что, по его мнению, Россия не ищет конфликта с НАТО и вовсе не нацелена на захват и уничтожение всей Украины.

Эпископос в своём анализе, на который ссылается немецкая газета, указывает, что, «по мнению западных чиновников, Москва может выиграть эту войну, просто победив украинские силы на поле боя», но она этого не делает. А не делает она это потому, что понимает издержки контроля всей территории Украины, имея в виду партизанское сопротивление. Запад ещё в начале конфликта решил превратить Украину в «Афганистан Путина», где роль талибов была отведена украинским подпольщикам. «Попытка России захватить всю Украину, скорее всего, приведёт к затяжным восстаниям». Кроме того, битвы за такие города, как Одесса, Киев и Харьков грозят стать слишком истощающими для армии России.

Вместо этого Москва с самого начала конфликта «стремится добиться ряда стратегических уступок от США и их союзников», которые, «вероятно, будет включать в себя частичный отказ от расширения НАТО на восток и ограничение размещения войск на восточном фланге НАТО». По мнению Эпископаса, Москва лишь хочет «использовать свои растущие преимущества в качестве рычага для переговоров с Западом». В частности, недавно «Кремль дал понять, что хочет создать на Украине демилитаризованные буферные зоны», которые, однако, «не находятся под контролем России». По мнению Марк Эпископоса, Западу стоит принять это приглашение к переговорам и «чтобы положить конец этой войне на наилучших условиях для Запада и Украины».