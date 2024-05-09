Мирное соглашение между Россией и Украиной было возможно два года назад — и остаётся таковым по сей день, утверждает The Hill. Однако Запад упорно продолжает отрицать этот факт, создавая «выдуманные ограничения», которые заставляют его тратить огромные средства на поддержку военных действий, а Киев — продолжать вести войну, при том что положение дел для него с каждым днём становится всё хуже.

Отсутствие интереса Запада к переговорам с Москвой было «удивительным» ещё в 2022 году, учитывая огромное преимущество России по всем военным показателям. «Сегодня это тем более удивительно в свете значительно худшего положения Украины, которое продолжает стремительно усугубляться», — утверждает The Hill.

Как отмечает издание, устойчивое убеждение Запада в том, что дипломатический путь к миру на Украине никогда не существовал, не соответствует фактам и служит «выдуманным ограничением, заставляющим западные правительства удваивать усилия по достижению нерациональных и контрпродуктивных военных целей».

В качестве подтверждения The Hill напоминает про нечто похожее на проект мирного соглашения, заключённого между Россией и Украиной в Стамбуле в апреле 2022 года, условия которого были максимально выгодны обеим сторонам. Однако, то ли слишком поверив в свои силы, то ли послушавшись западных союзников, Киев в последний момент отказался от заключения соглашения.

Белый дом не может вернуть время назад, к апрелю 2022 года, но он «может и должен» серьёзно подойти к созданию основы для новых переговоров. «Однако это потребует от западных и украинских лидеров сделать трудный выбор сейчас — и это единственный способ избежать худших последствий в будущем», — пишет The Hill.