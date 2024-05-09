Цифры и факты с украинского конфликта указывают на то, что Украина не сможет одержать победу и вернуть себе перешедшие под контроль России территории, пишет в статье для The Hill отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Дэвис призывает Вашингтон перестать инвестировать средства в поражение Киева и вместо этого признать реальность, остановить смерти, разрушение городов и потерю новых территорий при помощи переговоров о мире.

Президент США Джо Байден с большой помпой подписал пакет иностранной помощи на сумму $95 млрд, который включал в себя помощь Украине, заявив, что это «сделает Америку безопаснее, сделает мир безопаснее». В то время как многие сторонники Украины праздновали принятие законопроекта, более тщательное изучение фактов и цифр должно поумерить их пыл, пишет в своей статье для The Hill отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Судя по цифрам, отмечает Дэвис, Украина «никогда не выиграет войну и не вернёт себе все утраченные территории». Более того, если Киев быстро не добьётся урегулирования путём переговоров на наилучших условиях, Украина в конечном итоге может потерпеть полное поражение.

При всём этом Дэвис полагает, что американская внешняя политика, похоже, застряла на одном месте: вместо того, чтобы признать и исправить ошибки, Вашингтон просто их игнорирует и усиливает ту же стратегию, которая уже привела к провалу. Это в полной мере проявляется на Украине. Так, Дэвис уверен, что Соединённые Штаты могли бы предотвратить конфликт с помощью дипломатии.

Американские власти могли бы настоять на том, чтобы Украина и Европа сделали всё возможное для выполнения условий Минских соглашений. Вместо этого Запад, очевидно, никогда не стремился к тому, чтобы Украина соблюдала условия, а лишь использовал соглашение как прикрытие для наращивания и подготовки Киевом своих вооружённых сил, пишет автор статьи. Кроме того, Вашингтон мог бы работать как с Киевом, так и с Москвой в декабре 2021 года, чтобы найти точки соприкосновения и прийти к соглашению о предотвращении конфликта.

В скором времени Киев попросит у Вашингтона больше финансирования, так как $61 млрд хватит не более чем до конца года. Но Украине не стоит на это рассчитывать, пишет в статье для The Hill экс-подполковник. Он призывает Вашингтон сказать Владимиру Зеленскому и его союзникам правду: «Мы не собираемся продолжать поддерживать политику, которая не может увенчаться успехом». Смысл, утверждает Дэвис, должен заключаться в том, чтобы признать реальность, остановить смерти, разрушение украинских городов и потерю новых территорий путём переговоров о мире.