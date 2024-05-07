WP: помощь США не спасёт Украину

Американская помощь и новое оружие не приблизят победу для Украины. Это признают и в Вашингтоне, рассказывает репортёр The Washington Post Мисси Райан в подкасте издания. Даже ожидания администрации Байдена от Киева достаточно скромные. В лучшем случае ВСУ смогут хоть как-то сопротивляться российскому натиску. 2024 год называют пиковым для российской армии, когда она набрала серьёзную мощь, которой очень сложно противостоять.

Американские конгрессмены несколько месяцев не могли определиться, отправлять ли очередной пакет помощи Украине. Наконец решение было принято, Киеву выделят $61 млрд. Однако многие говорят, что задержка обошлась Украине слишком дорого.

Даже американские чиновники признают, что эти миллиарды долларов и новое оружие не приблизят победу. Скорее всего, она просто не реалистична для Украины. Репортёр The Washington Post Мисси Райан сообщает, что этот крупный пакет помощи не повлияет на обстановку на поле боя.

Более того, по её словам, даже ожидания администрации Байдена от Киева достаточно скромные. Ситуация для украинской армии с каждым днём становится всё более суровой, и новый пакет не решит насущных проблем и точно не поможет выиграть войну.

WP считает, что американцы теперь в меньшей степени сосредоточены на исходе войны и в большей — на ближайшем будущем Украины.

Сегодня Россия контролирует уже пятую часть территории Украины, и совершенно очевидно, что ничто не заставит Москву отступить от намеченных целей. А вот Украина, напротив, продолжает сталкиваться со стратегическими сложностями: нехватка солдат, несовершенство боевой техники на фоне российского вооружения.

И даже вся западная помощь и поддержка не симметрична — она не может соответствовать уровню российской мощи. Конфликт продолжается уже больше двух лет, и всё больше вопросов возникает относительно возможностей Запада.

После одобрения конгрессом нового пакета помощи администрация Байдена сразу направила $1 млрд военной помощи из запасов США. Часть этих запасов уже ждала своего часа на территории Европы для экономии времени. Среди них были ракеты большей дальности, которые так просил Киев.

По словам обозревателя WP, такая спешка объясняется желанием помочь Украине начать выбираться из ямы, в которой она оказалась в последние месяцы из-за задержек со стороны США. Соотношение в плане артиллерии на поле боя оценивалось как шесть к одному в пользу России. Из-за этого человеческие потери были очень велики.

Поэтому сразу после подписания документа Байденом на Украину отправилась первая партия оружия. Возможно, она ещё не дошла, но, по мнению журналистов, это даёт моральную поддержку.

Но есть одна вещь, с которой Вашингтон помочь не в силах. Это нежелание украинцев идти на фронт, что вызывает острую нехватку людей на передовой. Большая часть военнослужащих просто устали, ведь они сражаются уже два года. У них нет возможности для ротации солдат.

Поэтому Киев собирается призвать дополнительные 500 тыс. человек. Эта цифра всё ещё обсуждается. Нет уверенности, что можно собрать столько народа и что это как-то поможет. Зеленскому очень сложно убедить людей, когда нет никакого намёка на победу. К тому же украинские власти решили снизить призывной возраст, что сделало мобилизацию ещё более непопулярной.

Есть также вопросы по потерям. Украина заявляет цифру 30 тысяч человек, причём сюда включены не только погибшие, но и раненые. Но в это мало кто верит. Эксперты полагают, что Зеленский просто врёт.

Мисси Райан подтверждает, что число погибших украинцев превратилось в строго охраняемый секрет. Киев переживает, что правда помешает поиску новобранцев и повлияет на национальное единство и моральный дух населения. Это ставит страну в очень тяжёлое положение.

На фоне всего этого ожидания Вашингтона от Украины не самые высокие. Официальные лица признают, что в лучшем случае в 2024 году ВСУ с помощью западного оружия смогут хоть как-то сопротивляться российскому натиску и, возможно, перегруппироваться и заняться обучением новобранцев.

У Украины нет перспектив, и поддержка США не приближает конец войны — такова нынешняя реальность. И это признают в том числе и в Вашингтоне. Американские аналитики называют 2024 год пиковым для российской армии, когда она набрала серьёзную мощь, которой очень сложно противостоять.

Очевидно, что новый пакет помощи не сможет сыграть серьёзной роли для изменения ситуации на поле боя. Для большинства простых американцев, которые не очень следят за этим конфликтом, такие заявления станут своего рода холодным душем.

Они могут услышать отголоски других конфликтов, в которых так или иначе принимали участие Соединённые Штаты, вкачивали туда деньги и ресурсы, а в итоге не получали ничего. Часто в таких конфликтах не было прозрачности, людям не говорили, что победить в них просто невозможно.

Именно такие параллели проводили в конгрессе многие республиканцы, которые выступали против очередного пакета помощи Украине. Есть опасения, что через несколько лет Америке просто придётся признать, что победить на Украине было просто невозможно.