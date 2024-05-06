Al Jazeera: украинцы не хотят откликаться на клич Зеленского и возвращаться на Украину, чтобы умирать

Киев подготовил нововведение, согласно которому мужчины призывного возраста, проживающие за границей, обязаны обновить свои данные в призывных центрах на Украине. Из-за нехватки новобранцев правительство всячески пытается вернуть украинцев на родину. Однако уехавшие готовы отказаться от услуг посольств, лишь бы не отправляться на фронт, сообщает Al Jazzera.

Из-за нехватки солдат Киев грозит приостановкой консульских услуг для украинцев призывного возраста за рубежом. Однако покинувшие страну мужчины не хотят воевать и готовы отказаться от услуг посольств, лишь бы не отправляться на фронт, сообщает Al Jazzera.

Согласно новому закону, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за пределами Украины, обязаны обновить свои данные в призывных центрах. В противном случае после 18 мая они не смогут получить доступ к ключевым услугам, в том числе получению нового паспорта или водительских прав.

Иными словами, их обязывают вернуться на родину и пойти на военную службу. Покидать страну до окончания боевых действий им запрещается.

Журналисты Al Jazeera побеседовали с некоторыми украинцами и узнали их мнение. Например, 19-летний Антон покинул Украину в самом начале СВО вместе со своим 41-летним отцом и 18-летним братом. Если бы они остались, то все трое оказались бы на фронте.

Сейчас Антон работает официантом в Польше и возвращаться не собирается. «Я не хочу воевать, так как не доверяю нашему правительству. Они не заботятся о людях. И их не волнует, что идёт война. Они коррумпированы и продолжают воровать деньги, которые мы платим за армию. Зачем воевать за государство, которое хочет только воровать?» — цитирует его слова телекомпания.

После начала конфликта за границей оказались десятки тысяч украинских мужчин. Большинство из них не попадают под категорию, позволяющую избежать призыва. Это разрешается мужчинам-инвалидам, отцам троих и более детей в возрасте до 18 лет и отцам-одиночкам.

По данным Евростата, после февраля 2022 года в Европу уехало 650 тыс. украинцев призывного возраста. При этом неизвестно, какая часть из них уехала, заплатив взятки, а какая покинула страну законно. В конце 2023 года Би-би-си выяснила, что около 20 тыс. молодых мужчин уклонились от призыва, «нелегально» сбежав в соседние с Украиной страны.

Новый закон спровоцировал панику среди уехавших. Например, в Польше толпы украинских мужчин бросились забирать свои документы в консульствах Украины до его вступления в силу. Al Jazeera отмечает, что постоянно растёт напряжённость в отношениях между украинской диаспорой за границей и правительством в Киеве.

Изначально в рамках нового законопроекта о мобилизации правительство обещало предусмотреть меры, позволяющие мужчинам, послужившим 36 месяцев, вернуться с фронта. Однако позже было решено отменить этот шаг из-за нехватки людей на передовой, что вызвало недовольство в войсках.

«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показав своему государству, что он не заботится о его выживании, а потом приходит и хочет получать услуги от этого государства. Так не выйдет», — цитирует Al Jazeera слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Нововведения Киева приветствовали в Европе. Например, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что многие в Польше с подозрением относятся к украинским мужчинам.

«Я знаю, что вызывает вопросы, а иногда даже разочарование у поляков. Это ситуация, когда они видят молодых украинцев призывного возраста в торговых центрах или гостиницах в то время, как существует острая потребность в новобранцах для вступления в украинскую армию», — пояснил Косиняк-Камыш.

Однако сами украинцы, уехавшие за границу, не согласны с этим. «В течение многих лет диаспора чувствовала, что украинские власти игнорируют её и даже относятся к ней с презрением. Все их усилия по поддержке Украины… остались почти незамеченными», — сообщила Al Jazeera Елена Бабакова, эксперт по вопросам миграции украинцев и преподаватель в Университете Висла.

«Теперь о решении известили хаотично и постфактум. Как будто украинское правительство сделало это намеренно, чтобы показать диаспоре, что и их судьба может измениться», — добавила она.

По её словам, не существует механизмов, позволяющих возвращать уклонистов из Европы на Украину, поскольку с юридической точки зрения они считаются беженцами, спасающимися от войны. Именно поэтому шансы на появление подобных мер в будущем ничтожно малы.

Эксперты уверены, что нововведение не вернёт украинских мужчин домой. Единственное, чего смогут добиться украинские власти, — это осложнить жизнь беженцам в Европе и увеличить разрыв между теми, кто уехал, и теми, кто остался.

«Украинское общество устало, и растёт ожидание того, что различные группы разделят бремя войны. Люди ищут справедливости. И украинцы за рубежом стали объектом этих поисков, чтобы заплатить за это», — уверена Бабакова.

Однако и в Киеве не все поддерживают нововведение. «Эти имбецилы делают всё возможное, чтобы сотни тысяч украинцев не вернулись домой», — цитирует Al Jazeera слова жительницы украинской столицы Людмилы, чей сын учится в Германии. «Они сделали так, что мой ребёнок никогда не вернётся. Мы увидим его только в Европе».