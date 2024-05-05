JP: Зеленский тянет Украину в пропасть

Зеленскому не удалось добиться ни одной из своих целей, и на горизонте маячит поражение Украины, которого с ужасом ждут на Западе, пишет The Jerusalem Post. На этом фоне Байден и союзники продолжают ждать выборов в США, чтобы после них принять решение о дальнейших действиях. Тем временем Россия, пользуясь неразберихой в Европе и медлительностью поставок США, продолжает успешное наступление на фронте.

Зеленский в тяжёлом положении, пишет The Jerusalem Post. Он провёл перестановки в ближайшем окружении, но это не помогло ему ни переломить ситуацию на фронте, ни побороть коррупцию.

«Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведёт страну в пропасть: он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома за два года войны», — отмечает автор статьи Салем Алкетби, политолог из ОАЭ.



Борьба с коррупцией была важным условием для вступления в ЕС, но ситуация с ней плачевная. Равно как украинской армии не хватает боеприпасов, а также она понесла огромные потери в живой силе и технике.



На Украину надвигается поражение — и оно уже маячит на горизонте, пишет Алкетби. Поражения с ужасом ждут на Западе, поскольку оно чревато опустошительными последствиями для ЕС и НАТО: многие обозреватели предрекают усугубление разлада между блоками и даже их распад.



В этой ситуации Зеленский снова заговорил о переговорах с Россией. Другое дело, что он сейчас, возможно, является главным препятствием на пути к тому, чтобы положить конец конфликту. Но, как бы то ни было, Запад его не бросит, пока не найдёт для себя «подходящую формулу», чтобы урегулировать кризис. В частности, Байден и европейские союзники будут дальше обсуждать помощь Украине, планируя принять окончательное решение после президентских выборов в США.



Правда, этот сценарий совершенно не учитывает позицию России. А Россия продолжает успешное наступление и извлекает выгоду из бардака в Европе и медлительности поставок США на Украину.