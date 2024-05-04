Bild выяснил, почему лишь каждый пятый украинец в ФРГ работает, а остальные продолжают получать пособия

Более миллиона украинцев бежало в Германию с 2022 года. Лишь каждый пятый из них нашёл работу в стране. Некоторые честно заявили газете Bild, что получать пособия выгодней, чем работать за минимальную оплату на тяжёлой, неквалифицированной работе. Другие, однако, отметили нехватку социальной инфраструктуры для детей, недостаток мест на языковых курсах и трудности с признанием украинской квалификации.

1,1 млн украинцев бежало в Германию после начала конфликта. «Но работает только каждый пятый, остальные получают общегражданское пособие и выплаты по безработице», — отмечает Bild. Издание поговорило с беженцами о том, что мешает найти им работу, хотя «практически во всех отраслях Германии наблюдается нехватка кадров».

Маргарите 27 лет, в Германии она живёт с сыном семи лет и честно говорит, что ей достаточно пособий. «Пособия, которые мы получаем от службы социального обеспечения, очень хорошие, и мы чувствуем себя комфортно в Германии». Она добавляет, что «в какой-то момент я бы также хотела найти работу».

В желании найти работу её поддерживает другая мама — Анастасия, которой 31 год и которая сейчас воспитывает годовалого сына Стефана. Анастасия рассчитывает работать по своей украинской специальности — кондитером. Единственное препятствие, по её словам, это отсутствие мест в детском саду для Стефана.

Есть и те, кто честно заявляет, что работать в Германии невыгодно, например, 40-летний Юрий Кудринский из Полтавы. «Немецкий центр занятости предлагает мне только простую работу с низкой оплатой, скажу честно — оно того не стоит». У Юрия, по его словам, «нет мотивации» работать за €8 или €9 евро в час на Amazon и при этом самому оплачивать электричество, воду и жильё. «Тогда бы осталось слишком мало денег по сравнению с €563 общегражданского пособия», за коммунальные расходы платит социальный центр.

Другие упирают на желание сохранить свою профессию, например, 50-летняя бухгалтер Светлана и 53-летний финансовый экономист Сергей. Но для этого им нужно окончить курс немецкого языка. «Мы хотели бы работать по своей профессии, но для этого мы должны в совершенстве говорить по-немецки, а для этого нужен ещё один языковой курс», — подчеркнули они в разговоре с Bild.

Языковые курсы — действительно большая проблема для украинских беженцев, подтверждает 38-летняя Юлия, которая на Украине получила два диплома о высшем образовании в экономике и маркетинге, но не может получить место на языковом курсе. «Я хочу вернуться на работу, но центр занятости не одобряет дальнейшие языковые курсы». При этом посещения курса не гарантирует выполнение языкового минимума, и многим приходится проходить его повторно.



Есть и проблемы с признанием квалификации. Например, 43-летняя Елена 4 года училась на Украине на социального работника в частном ВУЗе, «но эта специальность не признаётся в Германии». Она перевела и заверила диплом, но ей, несмотря на это и на 14-летний стаж работы в детском саду, нужно снова пройти двухгодичное обучение.