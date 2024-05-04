Bild выяснил, почему лишь каждый пятый украинец в ФРГ работает, а остальные продолжают получать пособия
1,1 млн украинцев бежало в Германию после начала конфликта. «Но работает только каждый пятый, остальные получают общегражданское пособие и выплаты по безработице», — отмечает Bild. Издание поговорило с беженцами о том, что мешает найти им работу, хотя «практически во всех отраслях Германии наблюдается нехватка кадров».
Маргарите 27 лет, в Германии она живёт с сыном семи лет и честно говорит, что ей достаточно пособий. «Пособия, которые мы получаем от службы социального обеспечения, очень хорошие, и мы чувствуем себя комфортно в Германии». Она добавляет, что «в какой-то момент я бы также хотела найти работу».
В желании найти работу её поддерживает другая мама — Анастасия, которой 31 год и которая сейчас воспитывает годовалого сына Стефана. Анастасия рассчитывает работать по своей украинской специальности — кондитером. Единственное препятствие, по её словам, это отсутствие мест в детском саду для Стефана.
Есть и те, кто честно заявляет, что работать в Германии невыгодно, например, 40-летний Юрий Кудринский из Полтавы. «Немецкий центр занятости предлагает мне только простую работу с низкой оплатой, скажу честно — оно того не стоит». У Юрия, по его словам, «нет мотивации» работать за €8 или €9 евро в час на Amazon и при этом самому оплачивать электричество, воду и жильё. «Тогда бы осталось слишком мало денег по сравнению с €563 общегражданского пособия», за коммунальные расходы платит социальный центр.
Другие упирают на желание сохранить свою профессию, например, 50-летняя бухгалтер Светлана и 53-летний финансовый экономист Сергей. Но для этого им нужно окончить курс немецкого языка. «Мы хотели бы работать по своей профессии, но для этого мы должны в совершенстве говорить по-немецки, а для этого нужен ещё один языковой курс», — подчеркнули они в разговоре с Bild.
Есть и проблемы с признанием квалификации. Например, 43-летняя Елена 4 года училась на Украине на социального работника в частном ВУЗе, «но эта специальность не признаётся в Германии». Она перевела и заверила диплом, но ей, несмотря на это и на 14-летний стаж работы в детском саду, нужно снова пройти двухгодичное обучение.
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