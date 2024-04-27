Welt: Украина, инфляция и мигранты толкают немецкую молодёжь в объятия АдГ

Год от года немецкая молодёжь смотрит на свою страну всё пессимистичней, говорит новое репрезентативное исследование. Die Welt, опираясь на результаты опросов, сообщает, что это сказывается и на политическом выборе молодых людей: так «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией среди молодых немцев от 14 до 29 лет, которые обеспокоены миграцией, экономическими проблемами и военными кризисами в Европе и на Ближнем Востоке, в которые оказалась втянута и Германия.

Новое репрезентативное исследование «Молодёжь в Германии» показало рост пессимизма и разочарования среди лиц от 14 до 29 лет. «В настоящее время поколение Z показывает себя обеспокоенным, пессимистичным и психически надломленным», — указывает немецкая Die Welt. Исследование проводится регулярно с 2020 года и практически ежегодно фиксирует рост обеспокоенности среди молодёжи относительно своего будущего материального, физического и карьерного благополучия.



«Молодые люди ожидают улучшения своей личной ситуации в ближайшем будущем, но у них мрачный взгляд на экономическое развитие, социальную сплочённость и политические условия», — сообщает немецкая газета. Большинство опрошенных заявили, что в последующие два года ожидают ухудшения ситуации в этих областях для Германии.





«Наше исследование документирует глубокую психическую незащищённость с потерей доверия к способности влиять на личные и социальные условия жизни», — сообщает один из авторов исследования. По его мнению, у молодёжи «перспектива на хорошую жизнь уменьшается, большим вопросом для всех субъектов общества будет то, как они могут вдохновить молодых людей на позитивное видение страны и вовлечь их в процессы перемен».



Среди основных тревожащих факторов молодые люди в Германии назвали инфляцию (65%), боевые действия на Украине и Ближнем Востоке (60%), дорогое и дефицитное жильё (54%), раскол в обществе (49%), изменение климата (49%) и экономический кризис и бедность в старости (48%). Исследователи особенно отмечают рост обеспокоенности нелегальной миграцией: за год обеспокоенность этим вопросом почти удвоилась с 22% до 41%. С проблемой миграции молодёжь в Германии связывает все остальные проблемы, будь то нехватка жилья или раскол в обществе.



«Эта озабоченность также отражается на политических предпочтениях», — продолжает Die Welt. Так, «всего за один год АдГ почти удвоила свою долю голосов среди молодёжи, с 22 процентами она в настоящее время находится на вершине рейтинга среди избирателей моложе 30 лет». На втором месте традиционные консерваторы из правой ХДС. Напротив, партии из правящей коалиции, прежде всего «Союз 90 /Зелёные» и либеральная СвДП, показали среди молодёжи наибольшее падение. «Можно говорить о явном сдвиге вправо среди молодого населения», — подытоживают исследователи.