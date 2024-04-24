Fox News: поколение тиктокеров выбирает Трампа
Силы ПВО армии России смогли уничтожить третий дрон ВСУ самолётного типа в небе на подлёте к Воронежу.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана упал на 3 см и составил 948 см.
Средства ПВО и РЭБ армии России уничтожили ещё один украинский беспилотник самолётного типа в небе над Воронежской областью.
Армия России сможет уничтожить новые западные военные поставки Украине, включая системы ПВО.
Министерство информации Белоруссии разрешило транслировать предстоящий чемпионат Европы по футболу без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Зона боевых действий на Украине уже давно превратилась в место, где массово уничтожается западное вооружение.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на обвинения со стороны США в недостатке демократии подготовило отчёт о проблемах американского государства.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничили.
Воздушная тревога, объявленная в нескольких украинских регионах, отменена.
В Курске объявили и спустя 11 минут отменили сигнал ракетной опасности.
Решение Армении остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит суверенный выбор государства.
Задержанный заместитель министра обороны России Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке.
Австралийский боксёр Тим Цзю в начале августа 2024 года проведёт поединок с американцем Вирджилом Ортисом.
В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон перестал скрывать истинный замысел введения ограничений против Москвы.
Восемь представительниц России выиграли свои поединки на проходящем в Сербии чемпионате Европы по боксу.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что увеличение выплат в бюджет альянса является «платой» за соседство с Россией.
«Арсенал» в перенесённом матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) разгромил «Челси» в рамках лондонского дерби.
Военнослужащий Валерий Хайдуков уничтожил семь украинских дронов, пытавшихся ударить по российским артиллеристам.
«Филадельфия Флайерз», выступающая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объявила о подписании нового контракта с российским голкипером Иваном Федотовым.
В Николаеве прозвучал взрыв.
Команда школьников Свердловской области, а также студентов и разработчиков из Уральского федерального университета представила отечественный автопилот для самокатов на основе технологий распознавания объектов и вычисления расстояния до них с использованием стереокамер и нейронной сети. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Воронежской областью.
Хореограф Алексей Железняков порассуждал на тему того, как российские фигуристы выглядели бы на международных соревнованиях в случае допуска.
Мир потеряет лидера, если Соединённые Штаты покинут мировую арену. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.
Двое футболистов, которые выступают за один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), арестованы по подозрению в изнасиловании.
В результате падения беспилотника в Белгородской области загорелась сухая трава на площади 800 кв. м.
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Китайский «Куньлунь Ред Стар» продолжит выступать в подмосковных Мытищах в сезоне-2024/25 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который проник на борт самолёта и устроил дебош.
Информация о выдаче Лондоном агремана экс-главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному соответствует действительности. Эти данные подтвердили в офисе Владимира Зеленского.
Глава Генерального управления по здравоохранению Грегори Эмери сообщил, что на территории европейской части Франции с начала 2024 года выявлено рекордное число случаев завоза лихорадки денге.
Пакет военной помощи Киеву будет основан на «самых насущных потребностях» Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая в Буинском районе Татарстана.
Взрыв раздался 23 апреля в Кременчуге — во втором по населению городе Полтавской области Украины.
Средства ПВО России сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева рассказала, почему не стала применять физическую силу против мужчины, с которым недалеко от собственного дома у неё произошёл конфликт.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что приоритетом для государства сегодня становятся меры по противодействию агрессии извне.
Взрыв произошёл в Днепропетровске на Украине.
Уровень воды в реке Тобол в районе города Курган за сутки снизился на 22 см. По состоянию на 22:00 мск он составляет 951 см.
Хореограф Алексей Железняков поделился мнением об уровне фигурного катания в России в условиях отстранения от международных турниров.
Стрелявших в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга подростков задержали.
Российский фигурист Георгий Куница рассказал о своих музыкальных предпочтениях и отношении к творчеству певца Ярослава Дронова (SHAMAN).
Следственные действия проводятся с заместителем главы Министерства обороны России Тимуром Ивановым. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
На выплаты жителям пострадавшей от паводка Оренбургской области уже направили 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала новость о том, что певица Пелагея исполнит песню «Конь» перед началом матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и московским «Спартаком».
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников.
Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании заместителя главы российского Министерства обороны Тимура Иванова.
Альметьевский «Нефтяник», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), стал победителем турнира во второй раз в клубной истории.