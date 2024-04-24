Fox News: поколение тиктокеров выбирает Трампа

В США наметился всплеск поддержки Дональда Трампа среди молодёжи, сообщает Fox News со ссылкой на новый опрос Гарвардского университета. Речь идёт об избирателях в возрасте от 18 до 29 лет. В этой возрастной категории Трамп набрал девять пунктов. Представители этого поколения ценят открытость бывшего президента и признают, что при нём жилось лучше, чем при Байдене.

В то время как президент Трамп разбирается со всеми судебными тяжбами, бывший президент также наблюдает всплеск поддержки поколения Z. Новый опрос Гарвардского университета показал, что бывший президент набрал на девять пунктов больше голосов среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет.

С 2020 года Байден потерял шесть пунктов в том же опросе. Эмили Стердж — корреспондент программы «Реформа кампуса», студентка Университета Флориды и избиратель из поколения Z. Она присоединяется ко мне, доброе утро, Эмили! Почему Дональд Трамп становится более популярным среди молодёжи?

ЭМИЛИ СТЕРДЖ, студентка: Доброе утро! Я так рада видеть, что такое независимое мышление среди представителей моего поколения нашло проявление в социальных сетях, потому что, честно говоря, этого больше не происходит в наших аудиториях или на кампусах.





Поэтому поколение Z обратилось к социальным сетям, чтобы высказать своё мнение. Не будем забывать, что Дональд Трамп полностью изменил способ использования социальных сетей, таких как Twitter, для прямого общения с американской аудиторией и теперь поколение Z продолжает эту тенденцию.





Поколение Z ценило искренность Дональда Трампа и открытость его твитов, говорил ли он о Северной Корее, или о диетической коле, или ещё о чём-то, что ему пришло в голову в три часа ночи.





Поколение Z ценит открытость и понимает, что Дональд Трамп — именно тот лидер, которого мы хотим видеть в Белом доме, поэтому всё больше представителей моего поколения просыпаются и понимают , что при Дональде Трампе жизнь была на самом деле лучше, чем при Джо Байдене.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.