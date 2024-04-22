Fox News: Байден — ужасный лидер, но демократы всё равно хотят навязать его Америке
Дамы и господа, я выхожу сейчас в эфир для того, чтобы доказать, что Джо Байден отразился на Америке самым худшим образом. С того самого дня, как он вошёл в сенат и встал на сторону расистов и сторонников сегрегации, выступив против равного допуска к обучению в государственных школах для детей всех рас, — а он, кстати, был в этом движении лидером, — он отражался и отражается на Америке самым худшим образом.
Он взял комитет сената по юридическим вопросам и вывернул его наизнанку, воспользовавшись им для распространения злостной клеветы на лучшие умы в истории американской юриспруденции, чтобы те не смогли попасть в окружные суды и Верховный суд. В 1994 году он составил законопроект, целью которого было упечь в тюрьму за нарушение законов, направленных против оборота крэк-кокаина, — и законопроект этот предусматривал разное отношение к темнокожим и белым, но Байден был обеими руками за него.
В общем, человек он в очень многих отношениях неприятный и опасный. Сегодня же он открыл наши границы, чтобы попасть в страну мог любой желающий; именно это сейчас и происходит — и вы уже сами видите, чем это обернулось для страны: погибли десятки тысяч человек, а китайские коммунисты продолжают поставлять сырьё для производства фентанила наркокартелям, которые зарабатывают миллиарды. Он — худший рабовладелец в истории США, включая периоды во время и даже до Гражданской войны, и забавно, что мы об этом не слишком часто слышим от MSNBC, CNN и остальных негодяев.
А что он сделал с нашей экономической системой? Инфляция просто свирепствует, а он всё равно собирается ещё сильнее влезать в дефицит. Как всё это будут оплачивать будущие поколения, у меня и малейшего представления нет. У нас одни только проценты по госдолгу уже больше, чем весь наш военный бюджет, который, кстати, вообще не увеличивается, пока наши враги становятся всё сильнее.
Нашу судебную систему он превратил в какое-то посмешище, в политический аппарат в духе сталинистов, при помощи которого он пытается упечь в тюрьму бывшего президента США. А Дональда Трампа лишают права на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США, права на равную защиту в соответствии с Пятой и Четырнадцатой поправками, процессуальных прав по Пятой и Четырнадцатой, права на предоставление независимого жюри присяжных по Шестой поправке, права на квалифицированную юридическую помощь по Шестой... Ну нельзя, чтобы в отношении человека было одновременно открыто четыре разных уголовных дела в четырёх разных юрисдикциях и при этом не было нарушения Билля о правах! Это просто невозможно! И за всем этим стоит Джо Байден — и я уже всё это разъяснял.
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